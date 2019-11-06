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Товарищ Путин, вы большой ученый…

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  • Борис Вишневский
  • 6.11.2019, 13:56
Товарищ Путин, вы большой ученый…
Борис Вишневский

Наконец-то путинизм добрался до вопросов языкознания.

Президент озаботился судьбой русского языка, которому угрожают неназванные по именам «русофобы».

И низкопоклонство перед Западом предписал прекращать: неподконтрольную «Википедию» рекомендовал заменить отечественной — проверенной, отобранной, согласованной и достоверной с точки зрения генеральной линии.

И смартфоны велено продавать исключительно с российским программным обеспечением. Рожденным в порядке импортозамещения и примерно с таким же качеством.

Ну, и чтобы два раза не вставать — будем возвращать вытрезвители.

Верной дорогой корифея науки идете, Владимир Виссарионович.

Правда, если историческая аналогия точна, эта дорога будет очень недолгой.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»


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