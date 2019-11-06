Товарищ Путин, вы большой ученый…1
- Борис Вишневский
- 6.11.2019, 13:56
Наконец-то путинизм добрался до вопросов языкознания.
Президент озаботился судьбой русского языка, которому угрожают неназванные по именам «русофобы».
И низкопоклонство перед Западом предписал прекращать: неподконтрольную «Википедию» рекомендовал заменить отечественной — проверенной, отобранной, согласованной и достоверной с точки зрения генеральной линии.
И смартфоны велено продавать исключительно с российским программным обеспечением. Рожденным в порядке импортозамещения и примерно с таким же качеством.
Ну, и чтобы два раза не вставать — будем возвращать вытрезвители.
Верной дорогой корифея науки идете, Владимир Виссарионович.
Правда, если историческая аналогия точна, эта дорога будет очень недолгой.
Борис Вишневский, «Эхо Москвы»