Спортивный журналист: В минском «Динамо» веселье 1 6.11.2019, 14:05

Чтобы изменить лицо столичной хоккейной команды надо изменить философию клуба.

Специальный корреспондент "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко в традиционном обзоре дня привычно прошелся по минскому "Динамо".

- В минском "Динамо" веселье. Руководство клуба не простило 11 поражений подряд и отказалось от услуг сразу двух легионеров. В список отказов внесен Шейн Принс, а с Дрю Шором просто расторгли контракт. Реакция, вроде бы, нормальная, но только Дрю — лучший бомбардир команды. Конечно, в последних 11 матчах у него 1+4, а это мало, но никто не набирает очков больше, чем американец. Говорят, что на его деньги привезут более качественного хоккеиста, словно он сразу же изменит лицо команды. Для этого надо не только человек 8-10 пригласить, причем, серьезного уровня, но и изменить философию клуба, который сам не может объяснить, для чего существует.

Принс — на третьем месте в списке бомбардиров клуба. Он забил даже больше, чем Шор, но и это его не спасло. Я даже не знаю, как относиться к этому решению. Вроде бы все правильно. Легионеры должны давать результат, а вместо этого рекордная серия поражений. Но команда еще сильней ослабла и пока нет новичков, мы видим клуб ВХЛ. Еще четыре хоккеиста отправлены в фарм-клубы, видимо, надолго, раз про них сказали особенно. Но дело в том, что кого из местных не отправь в чемпионат Белоруссии, вопросов не возникнет. Пожалуй, кроме Костицына, но ему просто будет скучно во внутреннем чемпионате стране. Андрея сделали капитаном команды, но это тоже скорее эмоциональное, чем рациональное решение. Капитаном можно сделать хоть кого — ничего не изменится.