Видеохит: Гродненец встретил свою жену и дочь из роддома на троллейбусе 1 6.11.2019, 14:08

Этот волшебный момент в семье Прасоловых останется навсегда.

Вчера в день выписки из роддома жену Кристину и новорожденную дочку Милану Сергей Прасолов встречал не самым обычным образом. Сергей к выписке дочки начал готовится заранее и крайне ответственно. Все традиции нарушать не отважился, но праздничный момент в жизни семьи решил сделать особенным по-своему. Лимузин и облако воздушных цветов отпали сразу же – банально, пишет «Гродненская правда».

На нужные мысли подтолкнули родственники.

– А почему бы не встретить нашу маму на троллейбусе!

Лежащую на поверхности идею, Сергей подхватил с азартом. Тем более что для ее воплощения буквально складывались все необходимые пазлы. Как оказалось, Сергей Прасолов с этой техникой на «ты», ведь сам работает водителем в Гродненском троллейбусном управлении.

Стоит ли говорить, что такое эффектное появления бесконтактного троллейбуса у самых дверей медицинского учреждения не осталось незамеченным. Необычный подход к организации выписки оценили все невольные зрители. Въезд троллейбуса на территорию сразу же попал в объективы фотокамер и мобильных телефонов.

Сам же Сергей, не скрывая своих радостных эмоций, с легкой дрожью в голосе признается:

– Накануне рождения дочки всю ночь переписывались с женой. Я старался поддержать ее, отвлечь, ведь понимал, что для любой женщины рождение ребенка – всегда большой стресс. К тому же, это чрезвычайно важный процесс не только для матери, а и для самого малыша. Для него это переход из привычного и комфортного состояния в новое, непонятное и пугающее. Поэтому, в те напряженные предродовые часы, подбирая нужные слова, я как мог создавал доброжелательную и спокойную обстановку. Обидно только, что того самого момента так и не дождался – уснул.

О чудесном пополнении молодой отец узнал уже по телефону. Подробности сообщила сама супруга. Малышка весом 2950 грамм и ростом 50 сантиметров появилась на свет в начале шестого утра. Появление первенца в семье молодых родителей – событие ожидаемое. Вместе влюбленная пара уже два года, и как признается Кристина, муж всегда мечтал о дочке.

– Когда мы узнали, что я беременна, Сергей сразу же придумал имя для малышки,– рассказывает счастливая мама. – Удивительно, но мы даже еще не знали пол, но уже исключили все другие варианты, остановившись на имени Милана. Как-то внутренне почувствовали, что будет девочка.

Сегодняшний небанальный приезд мужа оценила и сама Кристина, ведь теперь этот волшебный момент в семье Прасоловых останется навсегда. Да, и Милана, когда подрастет удивится, как папа круто заехал забрать их с мамой домой.