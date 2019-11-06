Ольга Дамаскина: Комиссия согласилась с тем, что у нас диктатура? 6.11.2019, 14:21

Ольга Дамаскина

Кандидата движения «За свободу» поставила фальсификаторов в логический тупик.

Комиссия увидела нарушения избирательного законодательства во время проведения агитационного пикета 29-го октября, сообщает «Радыё Рацыя».

Этот был совместный пикет кандидата движения «За свободу» Ольги Дамаскиной и представителей партии «Народная Грамада», за пикетчиками пристально наблюдала милиция, и именно милиционеры обратились в окружную комиссию.

Предупреждение объявили якобы за нарушение статьи №47 Избирательного кодекса, говорит кандидат: «В статье №47, я зачитала им вслух, запрещается пропаганда войны, призывы к свержению конституционного строя ... Комиссии не понравился лозунг на плакате «Долой диктатуру страха!». Так что, и комиссия, значит, согласна с тем, что у нас есть эта диктатура страха?»

Предупреждение Ольга Дамаскина получила вечером 5-го ноября, почти через неделю после пикета с плакатом.

Кандидат считает, что так долго искали основания для взыскания неслучайно: настороженность со стороны властей могло вызвать как раз не это, а самый последний агитационный пикет, который прошел 3-го ноября с участием минских представителей движения «За свободу».

Агитация с музыкальным сопровождением и выступлениями активистов вызвала большой интерес прохожих. Люди не скрывали своих политических симпатий, обещая проголосовать за оппозицию, и это могло показаться властям опасным, считает Ольга Дамаскина.