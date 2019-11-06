Что станет последней каплей Ольга Айвазовская

6.11.2019, 14:35

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Ольга Айвазовская

Фото: ukrinform.com

Очень много общего у ливанских протестующих с украинскими.

Отторжения партийного лидерства, призывы исключительно к ненасильственному сопротивлению, жертвенность участников и сторонников, титушки-криминалитет, на которых возлагается функция неофициально гасить насилием общественные выступления.

30% граждан Ливана сейчас на улицах. Причина революции — несправедливость и коррупция, последней каплей чего стало введение налога на WhatsApp (6 долларов в год). Народ вышел на улицы, потому что достало 30 лет смотреть как элита купается в коррупции, а народ живет с убитой экономикой, чрезвычайно высоким ценам и 1,5 миллионами беженцев из Сирии (по сравнению с 4 миллионами местного населения). Но последней каплей стало такое «креативное» решение.

Требования протестующих частично выполняются, правительство ушло в отставку. Но они считают, что победят, если произойдет избирательная реформа, потому что система крайне несправедлива с 17% проходным барьером для партий.

Выводов два: власти — быть скромнее, парламенту — не убивать Избирательный кодекс.

Ольга Айвазовская, «Фейсбук»