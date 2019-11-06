закрыть
6 ноября 2019, среда, 18:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Что станет последней каплей

  • Ольга Айвазовская
  • 6.11.2019, 14:35
  • 1,381
Что станет последней каплей
Ольга Айвазовская
Фото: ukrinform.com

Очень много общего у ливанских протестующих с украинскими.

Отторжения партийного лидерства, призывы исключительно к ненасильственному сопротивлению, жертвенность участников и сторонников, титушки-криминалитет, на которых возлагается функция неофициально гасить насилием общественные выступления.

30% граждан Ливана сейчас на улицах. Причина революции — несправедливость и коррупция, последней каплей чего стало введение налога на WhatsApp (6 долларов в год). Народ вышел на улицы, потому что достало 30 лет смотреть как элита купается в коррупции, а народ живет с убитой экономикой, чрезвычайно высоким ценам и 1,5 миллионами беженцев из Сирии (по сравнению с 4 миллионами местного населения). Но последней каплей стало такое «креативное» решение.

Требования протестующих частично выполняются, правительство ушло в отставку. Но они считают, что победят, если произойдет избирательная реформа, потому что система крайне несправедлива с 17% проходным барьером для партий.

Выводов два: власти — быть скромнее, парламенту — не убивать Избирательный кодекс.

Ольга Айвазовская, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип