В России установили возможного убийцу главы центра «Э» Ингушетии 6.11.2019, 14:41

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Названа фамилия подозреваемого.

В России полицейские разыскивают Курейша Картоева, которого подозревают в убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

«В ориентировке, которая была направлена во все отделы полиции, говорится, что 42-летний уроженец Ингушетии выехал во вторник, 5 ноября, в 18 часов на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт», — рассказал собеседник РБК. По его словам, подозреваемый зарегистрирован в Назрани.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый может скрываться на территории Ингушетии.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

3 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что, согласно основной версии следствия, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью. 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложили об убийстве главы ЦПЭ, однако давать оценки следствию пока «абсолютно неверно».

«Дело резонансное, идет работа, нужно дождаться результатов. Безусловно, исполнители и заказчики, если таковые имеются, должны быть найдены», — сказал Песков.