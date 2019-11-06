Идиллический городок в Италии предлагает бесплатное жилье 6.11.2019, 14:55

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После переезда новоселы получат бонус в 1000 евро.

Итальянский городок Каммарата на Сицилии бесплатно передает в собственность желающим исторические здания, чтобы спасти их от разрушения. Более сотни домов в историческом центре города были заброшены, и теперь местные власти привлекают в Каммарату новых жителей, которые могли бы восстановить дома и оживить городок, пишет «Вокруг Света».

Винченцо Джамброне, мэр Каммараты, убедил бывших владельцев зданий отдать их тем, кто может вдохнуть в город новую жизнь. «Я не могу смотреть, как этот великолепный исторический центр опустел и превратился в руины», — сказал политик.

На данный момент власти предлагают 12 домов, но с несколькими условиями. Во-первых, потенциальные владельцы должны отремонтировать свой новый дом в течение трех лет и предоставить городскому совету полный план того, как они это сделают. Требуется также залог в размере 5000 евро, который возвращается сразу после завершения ремонтных работ.

Сам городок состоит из каменных домов красного оттенка, окруженных зелеными полями. Со склонов Каммараты открывается потрясающий вид на действующий вулкан Этна.

При отборе кандидатов предпочтение будет отдаваться молодым парам с детьми. После переезда в Каммарату они даже получат бонус в 1000 евро. Дома можно посмотреть на сайте города.