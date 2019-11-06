Безвиз с США для поляков начнет действовать 11 ноября 6.11.2019, 14:58

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Президент Польши заявил об этом после общения с американским послом.

Граждане Польши смогут путешествовать без виз в США с 11 ноября.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN 24, об этом в среду заявил президент Польши Анджей Дуда после общения с послом США.

"Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне официально будет объявлено о том, что Польша допущена к безвизовой программе и что безвизовые поездки в США сроком до 90 дней для туризма и бизнеса станут возможны с 11 ноября этого года, буквально через несколько дней", - сказал президент.

Дуда поблагодарил президента США Дональда Трампа, который, как он сказал, год назад пообещал, что Польша будет допущена к этой безвизовой программе до конца его первого срока.

Напомним, 4 октября президент США Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.