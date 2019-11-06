закрыть
6 ноября 2019, среда, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Безвиз с США для поляков начнет действовать 11 ноября

  • 6.11.2019, 14:58
  • 1,486
Безвиз с США для поляков начнет действовать 11 ноября

Президент Польши заявил об этом после общения с американским послом.

Граждане Польши смогут путешествовать без виз в США с 11 ноября.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN 24, об этом в среду заявил президент Польши Анджей Дуда после общения с послом США.

"Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне официально будет объявлено о том, что Польша допущена к безвизовой программе и что безвизовые поездки в США сроком до 90 дней для туризма и бизнеса станут возможны с 11 ноября этого года, буквально через несколько дней", - сказал президент.

Дуда поблагодарил президента США Дональда Трампа, который, как он сказал, год назад пообещал, что Польша будет допущена к этой безвизовой программе до конца его первого срока.

Напомним, 4 октября президент США Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип