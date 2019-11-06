В Страсбурге стартовал Всемирный форум за демократию 6.11.2019, 15:11

Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Он продлится три дня.

Сегодня, 6 ноября, в городе Страсбург стартовал 8-й Всемирный форум за демократию. Тема форума - "Находится ли демократия под угрозой в век информации?".

Организаторами мероприятия стали Совет Европы в партнерстве с руководством города Страсбург, Большого восточного региона, советом департамента Нижний Рейн и французским правительством, сообщает zn.ua.

"Информация резко меняется. Традиционные средства массовой информации в настоящее время дополняются, конкурируют с сайтами, блогами и социальными сетями и часто находятся в тени. Эти новые источники информации позволяют миллионам людей обмениваться информацией одним щелчком мыши, без каких-либо фильтров и без любого контроля", - убеждены организаторы мероприятия.

Они добавляют, что вопрос надежности и доступности информации являются основными условиями участия граждан в демократических процессах.

В мероприятии примут участие журналисты, ученые, общественные деятели, правозащитники и другие эксперты в области СМИ и информации. Украину представят отечественные эксперты.

Всемирный форум за демократию проходит ежегодно. Он способствует развитию демократических инноваций и ищет решение сложных проблем, с которыми сталкиваются демократии сегодня.