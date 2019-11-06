закрыть
6 ноября 2019, среда, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Как белорусское правительство создает ловушку самому себе и экономике

4
  • Леонид Фридкин
  • 6.11.2019, 15:12
  • 1,739
Как белорусское правительство создает ловушку самому себе и экономике

Огорчительные дисбалансы будут возникать, расти и множиться.

Погоня за показателями вечно заводит чиновников в ловушки. Один выполнили — другой обвалился, взялись за одно — другое пропало. Поэтому чувство неудовлетворенности от ситуации в экономике давно стало для властей хроническим и передается по наследству каждому составу правительства.

Не исключение и нынешнее. 5 ноября премьер-министр Сергей Румас признал, что итоги работы экономики за 9 месяцев правительство не устраивают.

Действительно, до конца года менее двух месяцев, а большинство прогнозных показателей не выполнены. Не помогают ни грозные оценки, ни дисциплинарное воздействие, ни призывы задействовать резервы (предполагается, что они имеются). Конечно, для бравурного рапорта кое-какой позитив наскрести можно.

Инфляция удерживается в заданных рамках, сальдо внешней торговли в плюсе (если с услугами), валютный и депозитный рынок работают, население и предприятия валюту сдают, республиканский бюджет исполняется по плану, золотовалютные резервы растут. В общем, макроэкономическая сбалансированность есть.

Имеется и рост — правда, очень маленький. А все потому, что ключевые отрасли буксуют. Промпроизводство почти стоит, следом увядают транспортные услуги и оптовая торговля, экспорт лежит, а отсутствие оборотных средств остается «системной проблемой».

Можно бы порадоваться бурному росту реальных денежных доходы населения и зарплаты, но они стали для правительства источником новых печалей. Собственно говоря, власти сами же на них нарывались. После достижения заветной средней по стране 1000-рублевой зарплаты, правительство потребовало повсеместно поднять заработки выше медианы. Все почти получилось. Осталось всего девять организаций, где зарплата менее 400 рублей.

Но разборки с зарплатой породили еще одну проблему: образовался огромный разрыв между темпами роста зарплаты и производительности труда. Критически низкий уровень последней, особенно в госсекторе, премьер назвал ключевой проблемой нашей экономики.

Но проблема эта существует очень давно. Решить ее власти собирались еще в прошлой пятилетке, планируя повысить в 2016-2020 гг. производительность труда на 12,8 — 15,3%. Впрочем, и этого было бы маловато.

В Беларуси производительности труда почти в 6,3 раза ниже, чем в Евросоюзе и в 2,3 раз — чем в странах Центральной и Восточной Европы.

Власти считают причиной такого отставания высокую затратность, низкую технологичность экономики и слабую отдачу инвестиций в госсекторе. К большой материало-, энергоемкости и устаревшим производственным и управленческим технологиям можно добавить административно-командные методы руководства и экономикой в целом.

Когда в августе прошлого года правительство принимало вахту, темпы роста реальной зарплаты были втрое выше производительности труда, а в текущем году — в 6-7 раз. Разрыв только усилился. При этом численность занятого населения сократилось на 0,2%. Абсолютный лидер —Минск, где за 8 месяцев 2019 года реальная зарплата по сравнению с январем-августом 2018 г. выросла на 8,2%, а производительность труда — всего на 0,4%. То есть в столице, где сконцентрирована основная масса высокооплачиваемых чиновников, менеджеров и айтишников, наблюдается 21-кратный (!) разрыв в темпах роста этих показателей. Для сравнения, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях зарплата росла в 7 раз быстрее производительности труда, в Брестской — «всего» в 3 раза, а в Минской — только в 1,5 раза. Собственно, этому региону страна и обязана имеющимся скромным ростом производительности труда, которая все больше отстает не только от европейского уровня, но и от собственных прогнозов. Но правительство почему-то лишь теперь обратило внимание на тенденции, существовавшие еще полгода назад.

В придачу, появился еще один дисбаланс: рост импорта продовольствия при спаде собственных продаж. Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — вдвое, пива — на 19%, минералки и газировки — на 6%, жалуется премьер. К ответу за такое безобразие грозят призвать руководство «Белгоспищепрома». С тем же успехом можно грозить и Беллегпрому — за рост импорта обуви с текстильным верхом и зонтиков в 1,4 раза, головных уборов — на 12%. Или любое другое отраслевое ведомство. Ведь если в целом импорт потребительских продовольственных товаров сократился на 4,7%, то непродовольственных вырос на 12,3% — на $431 млн.

Наплыв потребительского импорта — неизбежное порождение стабильного курса рубля и роста зарплат, не адекватного росту экономики. Высокооплачиваемая прослойка населения желает потреблять больше и лучше.

Это подтверждает динамики доли импорта в розничном товарообороте: в 2016 г. — 34,1%, в 2017-м — 35,6, в 2018-м — 37,3%, за 9 месяцев 2019 г. — 38,4%.

Остановить эти потоки власти не в состоянии. Несмотря на все заклинания, угрозы и обещания, никаких масштабных технологий и инвестиций промышленность и АПК не получат, пока там доминирует госсобственность. Высокая налоговая нагрузка, дефицит ресурсов и системные риски мешают остальным (кроме узкого круга льготников). Поэтому конкурентоспособность отечественных товаров и производительность труда будут тормозить. Неизменным останется только рост заработков в отдельных продвинутых сегментах экономики и у бюджетников — по воле начальства. Что будет стимулировать импорт, а заодно — «давить» на инфляцию, платежный баланс и разорять местных производителей.

В итоге этому или новому правительству придется разбираться со структурными последствиями решений, принятых им самим, его предшественниками и президентом. Не помогут ни попытки улучшить в госсекторе корпоративное управление (при сохранении контроля государства)), ни даже цифровизация. Тут требуются те самые структурные реформы. А потому огорчительные дисбалансы будут возникать, расти и множиться.

Можно считать это штрафными санкциями за систематическое длящееся нарушение экономических законов.

Леонид Фридкин, Office Life


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип