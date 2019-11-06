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В Сирии задержали жену главаря «Исламского государства»

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  • 6.11.2019, 15:48
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В Сирии задержали жену главаря «Исламского государства»

Накануне Турция арестовала его сестру.

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ria.ru.

Также накануне стало известно о задержании турками сестры террориста.

«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.


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