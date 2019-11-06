В Сирии задержали жену главаря «Исламского государства» 2 6.11.2019, 15:48

1,610

Накануне Турция арестовала его сестру.

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ria.ru.

Также накануне стало известно о задержании турками сестры террориста.

«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.