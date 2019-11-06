Путин живет в первобытной пещере Игорь Эйдман

6.11.2019, 16:36

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Игорь Эйдман

Как можно говорить о замене «Википедии» какой-то подделкой?

Последнее выступление Путина на совете по русскому языку свидетельствует, что мафиозной группировке, начинавшей с кражи денег на продовольствие для находившегося на грани голода Петербурга, мало захваченной России. Теперь она хочет приватизировать русский язык.

Территория русского языка намного больше, чем сама страна. На русском говорят во всем мире. Его защитой может быть оправдано вмешательство в дела любой страны, где живут русскоязычные.

Зомбирование русскоязычных за границей, которым давно занимается РосТВ, теперь провозглашено официальной государственной политикой. В ее рамках русский язык будет использован как "мягкая сила" в кремлевской гибридной войне.

Не знаю, где обитают "пещерные русофобы", о которых говорил Путин, но сам он точно живет как будто в первобытной пещере. Только пещерный человек, не имеющий ни малейшего представления о современной информационной реальности, может всерьез обсуждать возможность "замены Википедии" какой-то российской подделкой.

Русскоязычные европейцы посылают непрошеных защитников русского языка на чистом русском...

Игорь Эйдман, "Фейсбук"