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Дачники из Гродно отстояли свои участки от сноса

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  • 6.11.2019, 16:48
Дачники из Гродно отстояли свои участки от сноса

Их участки чиновники считали самозахваченными.

Дачники гродненского садового товарищество «Химик-Азот», чьи наделы признали самозахваченными, встретились с губернатором Гродненщины Владимиром Кравцовым. Тот выслушал гродненцев — и пообещал, что решение о сносе домиков и очистки наделов от деревьев и кустарников будет пока приостановлено. До окончания разбирательства по этому вопросу, пишет tut.by.

На встрече также присутствовали мэр города Мечислав Гой и председатель районного исполкома Ян Василевский, который, кстати, рассказал, что вокруг Гродно есть около тысячи свободных дачных участков, правда, находятся они на некотором расстоянии от города.

Напомним, садовое товарищество «Химик-Азот» расположено фактически в черте города в нескольких сотнях метров от «Азота». Здесь в конце 60-х годов сотрудникам предприятия начали выдавать участки. Однако хозяева ста наделов весной этого года узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. А первого ноября этого года дачникам надо было снести строения и очистить землю от деревьев и кустарников за свой счет.

С таким положением дел люди не согласились — и даже написали открытое письмо президенту, где обрисовали свою проблему, а также отправили около 40 индивидуальных обращений в облисполком, после чего их пригласили на встречу с губернатором.

Сегодня губернатору дачники принесли целую папку документов: планы садового товарищества, переписку с властями, законодательные акты и решение областного исполкома за 1988 год, согласно которому земля, где находятся наделы, была передана садовому товариществу «Химик-Азот». Люди долго и обстоятельно рассказывали о том, что землю они не захватывали, а в конце 60-х годов прошлого века законно по тем временам получили свои участки.

— Снос дач инициировало само предприятие — скоро будут строить новый цех и нужно прокладывать коммуникации. Мы все понимаем, но можно же обрезать участки или как-то по-другому решить нашу проблему. Ну и то, что нас заставляют все сносить собственными силами, — это очень обидно. Кто будет это делать? У нас большинство — пенсионеры. Мы 45 лет в этом товариществе, многие уж умерли из тех, кто изначально получал участки. А что старикам делать? Куда идти? Домики строили, деревья сажали…, — эмоционально рассказывают дачники.

Владимир Кравцов говорит, что изучил документацию по данному вопросу.

— Я даже в один из своих выходных прогулялся по товариществу, посмотрел, что там и как, — признался губернатор.

— Понимаете, городские власти нас называют самозахватчиками земли. Но на каком основании наши наделы попали в категорию самостроев? — спрашивает дачник Михаил Лукашевич — и показывает губернатору решение Гродненского облисполкома за 1988 год.

Из документа следует, что земля, которую город когда-то передал «ГродноАзоту» для обслуживания коммуникаций, закрепляется за садовым товариществом.

— Границы нашего товарищества остались неизменными. Сколько предприятие выделило наделов, столько и закрепили за нами по фактическому признаку пользования землей. Ни больше, ни меньше, — говорит Михаил.

— Но мы не нашли никакого графического материала, на основе которого принималось это решение, — парирует мэр Гой.

— Значит, надо искать, — дает указание Владимир Кравцов.

Дачники поясняют: они — законопослушные граждане, и в 2008 году попытались «легализовать» свои участки, но ничего не вышло. Городская власть отказала и люди оказались в подвешенном состоянии: профком предприятия (а во время Советского союза по закону садовые товарищества имели право организовывать только предприятия) выделил землю, люди начали заниматься огородничеством, в 80-х годах прошлого века получили членские книжки садоводов, а потом оказалось, что 100 участков находятся вне закона.

— Единственное, что нам говорили: будете строить домики — делайте это подальше от водовода. Вот и все. Так и строили, — объясняют дачники.

— Вы понимаете, что там, под землей, идет труба диаметром в метр? А если что-то произойдет, прорыв, например, и кто-то пострадает — кто будет отвечать? — спрашивает Кравцов.

Дачники парируют — такие же трубы есть и под землей в городе.

В итоге губернатор дал поручение еще раз тщательно просмотреть документацию, проконсультироваться с юристами, а если надо, то и со специалистами Госкомимущества и прокуратуры, чтобы понять, как законно решить эту проблему.

Само решение о сносе дач губернатор велел приостановить, а в каждом случае разбираться отдельно.

— Есть не только черное и белое, есть какое-то же и промежуточное решение. Проблемой будем занимать, а также привлечем к этому вопросу администрацию «ГродноАзота».С учетом обращения срок сноса отложим до окончания разбирательства, — резюмировал Владимир Кравцов.

Также на встрече говорили о том, что рядом с дачами в скором времени начнет строиться объездная дорога, которая соединит микрорайон Ольшанка с промзоной на окраине города. Проектная документация уже готова. Часть дачных участков также придется ликвидировать, но здесь другая история — земля забирается под госнужды, и людям будут выплачивать компенсацию.


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