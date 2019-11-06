Американский политолог: Есть три причины для победы Трампа на выборах 4 6.11.2019, 16:55

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Первая из них — популярность.

Нынешний глава американской администрации Дональд Трамп победит на следующих выборах президента США, и тому есть три причины. Об этом американский политолог Джейсон Смарт рассказал в интервью сайту "Сегодня". "Первое: Трамп популярен. У него популярность 46%", – говорит эксперт.

"Второе: наша избирательная система. Хочу напомнить, что мы не голосуем так, как это делают в Европе. В США фактически голосуют штаты. И вот сейчас мы видим, что демократические кандидаты очень непопулярные в главных штатах, что они там проигрывают", – отметил политолог.

"Третье: демократы теряют поддержку среди рабочего класса. А Трамп очень простой. Он пишет Эрдогану: не будь дураком! Это как люди на улице говорят. Когда читаешь серьезный дипломатический текст, то обычному американцу это не интересно. Обычный избиратель в США не знает, где эта Турция, какой-то Эрдоган, а тут вот бац – письмо Трампа.

Круто же! Так думает простой американец", – продолжает Смарт. По его мнению, демократическая партия США слишком толерантная и либеральная. "Например, на последних дебатах они говорили, что неправильно говорить "он" или "она". Нужно спросить у человека: ты хочешь быть "он", "она" или "оно"? Вы думаете, что американец или американка это понимают? А демократы все говорят об идентичности. Для большинства людей это второстепенные вопросы, а Трамп говорит на их языке и важные для людей проблемы", – подчеркнул эксперт. Он вспомнил недавнее сообщение президента США об уничтожении главаря ИГИЛ аль-Багдади. "Трамп пишет жестко:

"Он умер, забежав в тупиковый тоннель, куда его загнал наш спецназ. По дороге он выл, кричал и плакал". Это жестко, очень жестко. Это как фраза Путина про "мочить в сортирах". Но люди или в России, или в США, это понимают и это им нравится", – говорит Смарт. "Вот почему я думаю, что Трамп победит", – резюмировал он.