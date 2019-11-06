СБУ завела дело о создании террористической группировки из-за поставок угля из «ДНР» через Беларусь 5 6.11.2019, 17:08

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В деле фигурируют компании-транзитеры из нашей страны.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело в отношении нескольких украинских граждан и «неопределенных следствием иностранцев» о создании террористической группировки, организовавшей незаконную схему поставок в Украину угля с оккупированной территории Донбасса через Беларусь и европейские страны, сообщает «Радыё Свабода».

О соответствующем расследовании, начавшемся в мае, стало известно только сейчас, после публикации в едином государственном реестре судебных решений Украины вердикта одного из киевских судов об аресте имущества по результатам обыска в Киеве, по месту пребывания группы компаний «Мегапром».

По данным следствия, фактические владельцы и должностные лица ООО «Мегапром» при использовании ряда других компаний, в том числе государственных, которые находятся в управлении Министерства энергетики Украины, организовали «незаконную добычу, поставку и продажу угля». Таким образом они способствовали деятельности террористической организации.

Как отмечается в судебном решении, в качестве транзитеров незаконно добытого на оккупированной территории угля были вовлечены компании-нерезиденты, в том числе две из Польши (I-COAL Sp zoo, Coal Company Sp zoo), из Чехии (Carbon-East sro), из Великобритании (KRZ Trading Lp), пять российских компаний (ОАО «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Алмазная-ДК», ООО «Разрез Красный Углекоп», ООО «Экут»), Италии (SAIF S . P .A.), и две из Беларуси - ООО «ЭколайнСистемс» и ООО «Экойл Кемикл».

«Полученная информация свидетельствует об умышленном совершении лицами из числа граждан Украины и иностранцев, в том числе неопределенных, уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины», - отмечается в судебном решении. Санкция данной статьи - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с или без конфискации имущества.

О белорусском экспорте каменного угля в Украину стало известно в начале 2019 года, когда Белстат обнародовал статистику внешней торговли за 2018 год. В украинской статистике соответствующие сведения отсутствовали.

Как выяснилось в ходе расследования, антрацит с Донбассу поставлялся через Беларусь не только в Украину, но и в страны Евросоюза.