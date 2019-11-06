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В Новой Зеландии проводят выборы птицы года

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  • 6.11.2019, 17:29
В Новой Зеландии проводят выборы птицы года

Все по-настоящему — с предвыборными штабами, агитацией и вбросами голосов.

С 2005-го в Новой Зеландии выбирают птицу года, чтобы привлечь внимание к редким и вымирающим видам. Со временем голосование, которое курирует Королевское общество по охране леса и птиц, становилось все масштабнее, а относиться к нему стали гораздо серьезнее. Если в 2005 году количество проголосовавших составляло 900 человек, то к 2015 году выросло до 28 тысяч, а в 2018 — до 48 тысяч, пишет «Медуза».

Титул «птицы года» в прошлом году завоевал кереру — «пьяный голубь» , который ест забродившие фрукты, из-за чего хмелеет и падает с деревьев. Он набрал 5833 голоса, и борьба за них была нелегкой.

«Предвыборными кампаниями» птиц занимаются отдельные энтузиасты или целые штабы. Среди используемых «политтехнологий» — профили в Tinder, татуировки и поддержка знаменитостей. Например, Стивен Фрай призывал отдать голос за совиного попугая какапо.

В истории выборов нашлось место даже для разговоров об иностранном вмешательстве — только обвинили не россиян, а австралийцев. В 2018 году более 300 голосов отдали с австралийского IP-адреса за кавау, птицу из семейства баклановых. Вброс быстро обнаружили, голоса обнулили.

Черного буревестника таико в 2018 году поддерживала действующий премьер-министр страны Джасинда Ардерн. А сторонники буллеровой чайки на выборах 2017 года в ходе кампании даже позволили себе оскорбить киви, назвав его «жирным нелетающим ******».

Кимберли Коллинз, в прошлом работавшая координатором на выборах, считает, что подобные случаи и попытки подлога — на самом деле не повод для беспокойства, а наоборот, признак неравнодушия новозеландцев: «Это больше похоже на дружескую перепалку, но в целом мы все горячо поддерживаем наших птиц и не хотим на своем веку стать свидетелями вымирания одного из видов».

С 2019 года систему голосования изменили, теперь можно отдать свой голос не за какого-то одного претендента, а выбрать до пяти видов птиц. «Людям было слишком сложно выбрать только одну птицу», — пояснила изменение правил представительница Королевского общества по охране леса и птиц Меган Хабшнер. Однако, добавила она, теперь изменилась и стратегия кампаний. «Например, сторонники разных подвидов пингвинов объединяются, чтобы получить „пять галочек за пингвинов“», — сказала она.

Предсказать итоги выборов довольно сложно: за всю историю голосования ни одному виду птиц не удавалось победить дважды. Дела у прошлогоднего победителя кереру плохи: на момент написания заметки его нет даже в топ-5.

Кто на этот раз станет «птицей года», станет известно 11 ноября.


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