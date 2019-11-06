В Слониме торжественно открыли памятник Михалу Казимиру Огинском 6.11.2019, 17:43

Фото: «Еврорадио»

Государственный деятель очень многое сделал для Слонима.

6 ноября в Слониме торжественно открыли памятник государственному деятелю ВКЛ и Речи Посполитой Михалу Казимиру Огинскому. На свои средства его изготовила местная частная фирма "Гранви" Владимира Вилькицкого, а инициатором было общественное объединение "СлонимКаналОгинского". В торжестве приняло участие руководство города, сообщает "Еврорадио".

Надпись на памятнике выполнена по-белорусски: "Міхал Казімір Агінскі (1728 — 1800), стараста слонімскі, кампазітар, паэт, мецэнат". Огинский много сделал для Слонима, но главная его заслуга — открытие знаменитого оперного театра. Его здание не сохранилось, но в городе на том месте есть Оперная улица.

В этом году в Минске уже открыли памятник государственному деятелю ВКЛ Льву Сапеге.