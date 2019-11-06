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В Украине расследуют возможную потерю материалов по делам Майдана

  • 6.11.2019, 17:51
В Украине расследуют возможную потерю материалов по делам Майдана

Начато служебное расследование.

В Генеральной прокуратуре началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства по событиям Майдана.

Об этом unian.net сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Расследование начато на основании распространенной в СМИ информации о потере дела. В Генпрокуратуре напомнили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.


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