«Белорусы не горели желанием дорогу в «светлое будущее» протаптывать» 4 6.11.2019, 18:06

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Брыкались, да еще как!

Внизу – очень длинный эпиграф, в стихах…

Но это того стоит – где еще в наше время нарвешься на подобный бред, изготовленный на самом полном серьезе, причем в 1952 году, – в тот самый год, кстати, когда в Ленинграде родился мальчик по имени Вова Путин…

И автор по-своему знаменит – в течение 60 лет, по заказам «парии и правительства», так же лихо, наштамповал три (!) совсем разных гимна Советского Союза и России, – на любой вкус и цвет, с разной, так сказать, «идеологией», пишет «Бобруйский курьер».

В 40-е годы – с «товарищем Сталиным» в тексте, в 70-е – с «Союзом нерушимым», в начале 2000-х – со «Священной державой»…

Итак, вот он…

Мы видим город Петроград

В семнадцатом году:

Бежит матрос, бежит солдат,

Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пулемет.

Сейчас он вступит в бой.

Висит плакат: «Долой господ!

Помещиков долой!»

Несут отряды и полки

Полотна кумача,

И впереди — большевики,

Гвардейцы Ильича.

Октябрь! Навеки свергли власть

Буржуев и дворян.

Так в Октябре мечта сбылась

Рабочих и крестьян.

Далась победа нелегко,

Но Ленин вел народ,

И Ленин видел далеко,

На много лет вперед.

И правотой своих идей

—Великий человек—

Он всех трудящихся людей

Объединил навек.

Сергей Михалков.

Из личных воспоминаний: много-много лет назад, в детском садике, воспитательница Нина Александровна долго, неделю подряд, с какой-то садистской настойчивостью, заставляла меня зубрить эти строчки наизусть, дабы прочитать их на утреннике 7 ноября какого-то там 19… года.

Прочитал. Дали конфетку, шоколадную. Но эффект уже был обратным – именно с тех времен я искренне стал ненавидеть всех упомянутых в этих виршах персонажей…

А если уж совсем серьезно…

В 1917 году огромная страна выбрала свой особый путь, не такой, как у всех. Некоторые этим даже возгордились – мы идем неизведанным путем, мы прокладываем путь в светлое будущее всему человечеству!

Вот только добровольно по нашему пути никто следовать не спешил, не рвался. Угнетенные пролетарии «всего мира» буржуев не свергали, цепей рабства не рвали, огромными толпами не ломились к нам через границу на ПМЖ…

Во времена Советской власти, при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Советский Союз, надрываясь, тащил за собой в «светлое будущее» многих других бедолаг – и румын, и поляков, и чехов, и болгар, и венгров с восточными немцами, и прибалтов…

А кроме того, начали набирать себе братьев по разуму даже в Африке – Египет, Эфиопия, Сомали, Конго… И Азию тоже пробовали окучивать – Северный Вьетнам, Северная Корея, Лаос, Камбоджа…

А кто слишком сильно брыкался – против тех выводили на улицы войска и танки: Восточная Германия – 1953-й, Венгрия – 1956-й, Чехословакия – 1968-й. Нелишне вспомнить оккупацию Афганистана в 1979-м. И – в самые последние часы и минуты –отложенное вторжение в Польшу во времена «Солидарности» в конце 1981-го…

Логика тут была простая – вот перестреляем бунтовщиков, а те, кто останется в живых, с еще большей скоростью побегут вприпрыжку по проторенному нами пути, в то самое обещанное «светлое будущее».

Кстати – русские, украинские, и белорусские мужики тоже не очень горели желанием дорогу в будущее протаптывать. Они тоже брыкались, да еще как!

На неизведанный путь народы бывшей Российской империи удалось направить только лишь после кровавой Гражданской войны, в которой бывшая империя потеряла людей и материальных ценностей больше, чем в Первой Мировой войне потеряли все страны-участницы этой войны, вместе взятые, включая и саму царскую Россию.

И как итог – целых 74 года Советский Союз строил коммунизм, но через эти 74 года, после нечеловеческих усилий, после массового террора и человеческих жертв, исчисляющихся миллионами, в стране были введены… карточки на продукты.

Ну чем не пример для всего мира, что так жить нельзя?

Нельзя прийти в коммунизм, т.к. он просто невозможен в принципе. Дать каждому жителю планеты все по его потребностям – не получится физически, технически и экономически даже при всем желании. Это – утопия. Но утопия, оплаченная в 20-м веке слишком большой кровью…

Поэтому при первой же возможности все «союзные республики» бывшего Советского Союза сиганули от «матушки-России» в разные стороны быстрее скорости звука.

И все последние годы (почти уже три десятилетия), вспоминают они о своем вынужденном участии в советском «коммунизме», как о страшном сне. И оправдываются перед всем миром: «Никогда больше!».

Впрочем, во всех странах т.н. «социалистического лагеря» творилось то же самое. И везде результаты коммунистических экспериментов оказались одинаковыми:

– Нескончаемые очереди, всевластие тайной полиции, разгул бюрократии, «отключение» прав человека, граница на замке, поголовное стукачество, концлагеря, голод, нехватка всего и вся… Но главное – великий и непогрешимый вождь во главе страны, который покидал свой трон только в результате смерти от старческого маразма. (Подобная «ситуация» сложилась у нас и сейчас).

Нормальные люди задают себе вопрос – зачем нужно было «большевикам» искать этот «особый путь», если уже существовали проторенные пути? Без кровавых экспериментов над собственным народом, без голода, без массовых расстрелов, без гибели миллионов, без жестокостей и страданий, без слез детей, женщин, стариков…

Мой вариант в качестве ответа: я думаю, что они, эти психи, как и 100 лет назад, так и в наши дни, просто физически ненавидят добро, ненавидят людей, ненавидят мир, ненавидят жизнь, ненавидят простое человеческое счастье, уют и покой… Им подавай «переделанного» человека! Эдакого «Франкенштейна», собранного в социалистической лаборатории.

И хотя сейчас они сменили название и внешний вид – суть их от этого не поменялась. Из прошлого вложена в них физиологическая потребность мучить, стрелять, воевать, убивать… Пока это Сирия, Украина… А дальше, видимо, последует еще кто-нибудь…

Седьмого ноября они возложат цветы к каменным изваяниям их вождя В. Ульянова-Ленина и попросят его «благословения» на свои очередные «авантюры»…