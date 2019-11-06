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Все знают, как зовут главного пещерного русофоба

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  • Егор Седов
  • 6.11.2019, 18:13
  • 1,165
Все знают, как зовут главного пещерного русофоба

Это научный факт такой.

Знаете, я полностью согласен с Известно-Кем: пещерные русофобы угрожают русскому языку - и далеко не только ему! Это научный факт такой. Всего лишь.

Только пещерный русофоб может - на русском языке - пошутить (и не в подвыпившей компании, а на весь мир!) про бабушку и дедушку. Или сказать заранее заготовленную фразу про "мочить в сортире".

Только пещерные русофобы могут создать телевидение, в основе которого будет ролевая модель "хамство, крик и ненависть". А потом они будут заражать этой ролевой моделью если не всю страну, то хотя бы зрителей.

Кто, как не пещерные русофобы, указывают на гопника или невежественного человека, а потом утверждают, что вот, мол, это и есть "глубинный народ"?

Только пещерные русофобы могут сделать так, чтобы само название "Россия" в цивилизованном мире вызывало настороженность и неприязнь.

И уж, конечно, пещерные русофобы не преминут относиться к русскому народу как к "деткам малым", которым надо все запрещать и ото всего их ограждать.

Так что прав он, прав! Пещерные русофобы атакуют, спасу от них нет.

Как представляется, я даже знаю, как зовут главного пещерного русофоба. Да и все вы знаете...

Егор Седов, "Фейсбук"


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