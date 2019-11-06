Зеленского шокировали в Харькове: за 10 лет завод произвел только один танк 1 6.11.2019, 18:48

В советское время харьковский завод выпускал по 900 танков в год

фото: УНИАН

Президент Украины поручил правительству срочно исправить ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнее удивление тем, что харьковский "Завод имени Малышева" за последние десять лет построил только один танк для Вооруженных Сил Украины.

Об этом он заявил после посещения ряда харьковских оборонных предприятий на совместном совещании с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом, передает unian.net.

"У нас более 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили для ВСУ. А в советское время было 900 танков в год", - сказал он.

Президент Украины указал на задолженность по зарплатам на оборонных предприятиях, которая в ряде случаев достигла 4 лет, а также на невысокие оклады сотрудников – на Харьковском авиационном заводе средняя зарплата составляет 3,5 тысячи гривень.

"Как может человек уважать себя и работать на государство? Как он вообще может называть себя человеком в таких условиях? Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы предприятия у нас работали", - сказал он.

Также Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку срочно созвать заседание правительства с привлечением силовых ведомств, чтобы исправить ситуацию со строительством бронетехники для армии.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков. Почему мы для кого-то, для Таиланда, делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" – выразил свое возмущение президент Украины.

Он обратился к Абромавичусу с просьбой подключиться к работе Кабмина.

"Я попрошу вас с правительством соединиться. Чтобы мы в течение недели нашли эту дату на встречу. Пусть на выходных. Пока не зима. Я понимаю, что условия не изменятся и зимой люди будут работать в тех же условиях", - добавил он.