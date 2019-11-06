закрыть
6 ноября 2019, среда, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Украинец, спасавший людей во время аварии под Щецином, получил польское гражданство

1
  • 6.11.2019, 19:17
  • 3,002
Украинец, спасавший людей во время аварии под Щецином, получил польское гражданство
Водитель из Украины Андрий - справа
Фото: PAP/Marcin Bielecki

Также гражданами стали члены его семьи.

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который спас людей во время аварии на трассе А6 возле Щецина, получил 6 ноября в Гожуве в Любуском воеводстве польское гражданство. Также гражданами стали члены его семьи.

В июне 2019 года на трассе А6 возле Щецина водитель грузовика сбил ряд автомобилей. Шесть человек погибли. Водитель из Украины Андрей Сировацкий без колебаний начал вытаскивать людей из автомобилей, в том числе женщину, которая теперь вспоминает:

«Мой автомобиль сгорел. Я въехала в грузовик. А рядом горел автомобиль. Мой спаситель вытаскивал меня через окно. Я не могла выйти. Он спасал людей как мог».

Глава Западно-Поморского воеводства Ольгерд Геблевич 24 июня направил письмо президенту Республики Польша, в котором выразил свою поддержку усилиям Андрея Сировацкого по получению им польского гражданства.


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип