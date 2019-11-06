Украинец, спасавший людей во время аварии под Щецином, получил польское гражданство 1 6.11.2019, 19:17

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Водитель из Украины Андрий - справа

Фото: PAP/Marcin Bielecki

Также гражданами стали члены его семьи.

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который спас людей во время аварии на трассе А6 возле Щецина, получил 6 ноября в Гожуве в Любуском воеводстве польское гражданство. Также гражданами стали члены его семьи.

В июне 2019 года на трассе А6 возле Щецина водитель грузовика сбил ряд автомобилей. Шесть человек погибли. Водитель из Украины Андрей Сировацкий без колебаний начал вытаскивать людей из автомобилей, в том числе женщину, которая теперь вспоминает:

«Мой автомобиль сгорел. Я въехала в грузовик. А рядом горел автомобиль. Мой спаситель вытаскивал меня через окно. Я не могла выйти. Он спасал людей как мог».

Глава Западно-Поморского воеводства Ольгерд Геблевич 24 июня направил письмо президенту Республики Польша, в котором выразил свою поддержку усилиям Андрея Сировацкого по получению им польского гражданства.