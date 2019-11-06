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Власти Кипра отзовут выданное за инвестиции гражданство у девяти россиян

  • 6.11.2019, 19:36
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Власти Кипра отзовут выданное за инвестиции гражданство у девяти россиян

Всего власти Кипра отберут «золотые паспорта» у 26 человек.

Власти Кипра начали процедуру отзыва гражданства у девяти россиян, получивших паспорта в обмен на инвестиции в экономику страны. Паспорт Евросоюза обошелся их семьям не меньше, чем в два с половиной миллиона евро. Имена лишённых гражданства пока не раскрываются, передает svoboda.org.

Об отзыве гражданства у 26 киприотов рассказал журналистам министр внутренних дел Константинос Петридис. Его цитирует агентство Bloomberg. Он назвал имя только одного человека, который будет лишён паспорта, — это малазийский финансист Джо Лоу.

Его обвиняют в причастности к краже четырёх с половиной миллиардов долларов из малазийского государственного фонда развития. Деньги были потрачены на покупку картин Моне и Ван Гога, недвижимости, яхт, самолётов и на финансирование съёмок фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" с Леонардо Ди Каприо.

Паспорта Кипра отнимут у восьми камбоджийцев, пяти китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малазийца, цитирует агентство неназванного чиновника. Все они получили документы по программе инвестиций в экономику страны.

Схема предполагала инвестиции в экономику Кипра как минимум двух миллионов евро для владельцев недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро. Недавно требования были ужесточены — а порог инвестиций увеличен ещё на 650 тысяч евро, 150 из которых нельзя вернуть. Будут ли возвращены вложенные деньги — не сообщается.

Гражданство за инвестиции получили 4000 иностранцев. Всех их перепроверят, пообещал Константинос Петридис. Гражданство за инвестиции популярно у российских бизнесменов. Кипрский паспорт есть у находящегося под санкциями США миллиардера Олега Дерипаски, бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева, совладельца Evraz Александра Абрамова и совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, — писало издание The Bell.

Программа продажи "золотых паспортов" принесла экономике Кипра около 7 миллиардов 800 миллионов евро, говорил накануне президент Кипра Никос Анастасиадис. Это спасло страну от банкротства, к которому она была близка в 2013 году, настаивает он. Но программа активно критикуется властями Евросоюза. Чиновники ЕС считают, что проданные паспорта помогают иностранцам уклоняться от уплаты налогов, увеличивают коррупцию и уязвимы для злоупотреблений.

Как будет выглядеть схема изъятия паспорта — не сообщается. В большинстве случаев, вероятно, речь идёт о жителях страны с двойным гражданством. Однако если паспорта Кипра — единственный, оставшийся у жителя страны, лишить такого человека гражданства очень сложно. Конвенция ООН о сокращении безгражданства требует от стран не отнимать свой паспорт у граждан, которые останутся в результате этих действий апатридами.


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