Таможня Финляндии вернет гражданам €11,5 млн из-за ошибки в курсах валют 1 6.11.2019, 20:05

Финская таможня три года использовала ошибочный курс валют при растаможке товаров.

Таможня Финляндии вернет гражданам около 11,5 млн евро из-за того, что в течение трех лет использовала неправильные курсы валют при растаможивании товаров, сообщает Европейская правда.

Ошибочные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

Неправильные курсы валют использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон.

Всего неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.

Таможня намерена вернуть ошибочно уплаченные деньги как можно скорее. Суммы менее 10 евро таможня будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте финской таможни.