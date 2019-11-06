Почему Россия должна отказаться от ядерного оружия 2 Александр Скобов

6.11.2019, 20:18

Александр Скобов

Односторонний отказ от ядерного оружия позволит «вернуться к себе, к своим европейским корням».

Почему РФ не взяли в НАТО, когда она вроде как просилась? Да не пройдет она в НАТО вместе со своим ядерным арсеналом. Большой слишком. Вот когда РФ ликвидирует свой ядерный арсенал в одностороннем порядке, тогда могут и взять в НАТО. Тогда РФ просто станет в НАТО еще одной Украиной.

А если без шуток, то повторю в сто пятьсотый раз: единственный смысл существование российского ядерного арсенала – только и исключительно противостояние "коллективному Западу" вообще и США как его лидеру в частности. Нету у российского ядерного арсенала никакого другого назначения. С другой стороны, только наличие у РФ ядерного арсенала дает возможность РФ пыжиться и противопоставлять себя Западу. И не только дает возможность, но и делает Россию к этому предрасположенной. Потому что развращает ее общество иллюзией вседозволенности и безнаказанности. Нам всё можно, и никто не посмеет нам противиться. Вот из этого и растет имперско-гопническое сознание.

Пока у России сохраняется ядерный арсенал, какое бы прогрессивное, прозападное правительство ни пришло к власти, всегда будет сохраняться опасность, что она легко вернется к имперскому реваншизму, к противопоставлению себя западной цивилизации. С какой стати западному альянсу принимать в свой состав такую опасную, непредсказуемую страну? Чтобы она разрушала его изнутри? Поэтому только отказ от ядерного оружия, именно односторонний отказ позволит России "вернуться к себе", то есть к своим западным, европейским корням. Прекратить, наконец, свои бесконечные блуждания в погоне за болотными огнями "особых путей".

Революционное правительство должно будет использовать свою кратковременную "легитимность баррикад" для немедленного уничтожения российского ядерного арсенала. Не дожидаясь никаких Учредительных собраний. И не надо кивать на китайскую угрозу. Именно отказ от ядерного оружия позволит России рассчитывать на защиту со стороны западного альянса в противостоянии китайской экспансии.

Александр Скобов, Facebook