закрыть
6 ноября 2019, среда, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Почему Россия должна отказаться от ядерного оружия

2
  • Александр Скобов
  • 6.11.2019, 20:18
Почему Россия должна отказаться от ядерного оружия
Александр Скобов

Односторонний отказ от ядерного оружия позволит «вернуться к себе, к своим европейским корням».

Почему РФ не взяли в НАТО, когда она вроде как просилась? Да не пройдет она в НАТО вместе со своим ядерным арсеналом. Большой слишком. Вот когда РФ ликвидирует свой ядерный арсенал в одностороннем порядке, тогда могут и взять в НАТО. Тогда РФ просто станет в НАТО еще одной Украиной.

А если без шуток, то повторю в сто пятьсотый раз: единственный смысл существование российского ядерного арсенала – только и исключительно противостояние "коллективному Западу" вообще и США как его лидеру в частности. Нету у российского ядерного арсенала никакого другого назначения. С другой стороны, только наличие у РФ ядерного арсенала дает возможность РФ пыжиться и противопоставлять себя Западу. И не только дает возможность, но и делает Россию к этому предрасположенной. Потому что развращает ее общество иллюзией вседозволенности и безнаказанности. Нам всё можно, и никто не посмеет нам противиться. Вот из этого и растет имперско-гопническое сознание.

Пока у России сохраняется ядерный арсенал, какое бы прогрессивное, прозападное правительство ни пришло к власти, всегда будет сохраняться опасность, что она легко вернется к имперскому реваншизму, к противопоставлению себя западной цивилизации. С какой стати западному альянсу принимать в свой состав такую опасную, непредсказуемую страну? Чтобы она разрушала его изнутри? Поэтому только отказ от ядерного оружия, именно односторонний отказ позволит России "вернуться к себе", то есть к своим западным, европейским корням. Прекратить, наконец, свои бесконечные блуждания в погоне за болотными огнями "особых путей".

Революционное правительство должно будет использовать свою кратковременную "легитимность баррикад" для немедленного уничтожения российского ядерного арсенала. Не дожидаясь никаких Учредительных собраний. И не надо кивать на китайскую угрозу. Именно отказ от ядерного оружия позволит России рассчитывать на защиту со стороны западного альянса в противостоянии китайской экспансии.

Александр Скобов, Facebook


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип