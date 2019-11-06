Выборы в США: демократы продемонстрировали силу 1 6.11.2019, 20:32

Впервые более чем за двадцать лет демократы получили полный контроль над легислатурой Вирджинии.

Тем временем, окончательные результаты выборов губернатора Кентукки, где республиканцы пользовались устойчивой поддержкой, пока неясны из-за близких показателей кандидатов, несмотря на усилия, которые президент Дональд Трамп приложил в последний момент, передает «Голос Америки».

В Кентукки демократ Энди Бешир объявил о своей победе на выборах над действующим губернатором Мэттом Бевином, но Бевин пока не признал своего поражения.

После того как 100 процентов округов подвели итоги выборов, Бешир опережает Бевина на 4658 голосов, то есть на 0,3 процента из более 1,4 миллиона подсчитанных бюллетеней.

В Вирджинии демократы перехватили контроль над Сенатом и Палатой делегатов, таким образом получив полный контроль над правительством в штате, который часто становится полем битвы за Белый дом.

За год до президентских выборов результаты голосования стали предупреждающим сигналом для обеих партий.

Избиратели в пригородных районах Кентукки и Вирджинии поддержали демократов, и если эта тенденция сохранится, это может стать препятствием на пути Трампа к переизбранию.

В то же время демократы достигли своих успехов во вторник, стараясь, как правило, избегать таких тем, как «Медицинское страхование для всех», которые доминировали в дебатах среди кандидатов в президенты от партии.

Завоевания демократов в Вирджинии произошли в тех районах, где поддержка партии постепенно нарастала в последние годы.

В Кентукки Бешир захватил позиции в пригородных округах, которые четыре года назад помогли привести республиканца Бевина к власти.

Другие республиканские кандидаты в Кентукки одержали уверенную победу. Однако результаты губернаторских выборов стали очередным свидетельством, что избиратели из пригородных районов готовы в эпоху Трампа отказаться от укоренившейся поддержки республиканцев, несмотря на личное обращение президента как лидера Республиканской партии.

Кроме Кентукки Трамп также побывал в Миссисипи, где он попытался подтвердить свое авторитет среди республиканцев. Но даже в этом штате шла ожесточенная борьба за пост губернатора между нынешним заместителем губернатора республиканцем Тейтом Ривзом и генеральным прокурором штата демократом Джимом Худом.

Впрочем, предварительные результаты показывают уверенную победу Ривза.

Избиратели в одном из самых либеральных городов Аризоны во вторник подавляющим большинством отвергли идею объявить Тусон единственным в штате городом-убежищем.

Против этой инициативы выступили демократы, занимающие выборные должности в городе. По их словам, она серьезно ограничит действия полиции, что негативно отразится на общественной безопасности и городском бюджете.