США назвали «недружественные» страны, которые могут вмешаться в выборы 2020 года 6.11.2019, 21:00

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

В США сразу несколько государственных ведомств, включая Пентагон опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что РФ, Китай и Иран могут попытаться вмешаться в президентские выборы 2020 года, сообщает пресс-служба штаб-квартиры Министерства обороны США, передает zn.ua.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные недружественные субъекты будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс или влиять на решения избирателей", - говорится в заявлении.

По данным правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, меры с целью дезинформации общества, или осуществляя разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".

С целью защиты избирательного процесса руководители министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделений избирательных органов, ФБР и министерства национальной безопасности. Американцам советуют обращаться к надежным источникам в поисках информации по выборам, например, государственных и местных избирательных чиновников.

Отмечается, что пока было хакерских атак или разрушения избирательной инфраструктуры, которые могли бы помешать проведению голосования, повлиять на его итоги или помешать подсчета голосов, однако отслеживание возможных угроз продолжаться.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. К праймериз Республиканской партии готовятся три кандидата, включая самого Трампа. К праймериз Демократической партии готовится 21 кандидат. Также в выборах президента США будут участвовать 8 кандидатов от Либертарианской партии, 7 кандидатов от Партии Зеленых, 3 кандидата от партии Американской солидарности и два независимых кандидата.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.