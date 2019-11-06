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В Минске 9-балльные пробки

  • 6.11.2019, 21:07
В Минске 9-балльные пробки

Вечерний час пик в среду накануне больших выходных выдался загруженным.

В столице, по данным сервиса «Яндекс.Карты», отмечаются 9-балльные пробки, главным образом движение затруднено в центральной части города, передает onliner.by.

Хуже всего дела обстоят на проспекте Победителей, на участке от улицы Мельникайте до улицы Ленина, стоит и улица Ленина от самого проспекта Победителей до проспекта Независимости и в обратном направлении: от станции метро «Первомайская» до проспекта Независимости. На проспекте Независимости пробка в районе площади Якуба Коласа, затруднено движение также в районе площади Победы и Октябрьской площади.

Трудно проехать по Кальварийской, Максима Богдановича, Янки Купалы, мучается Немига, стоят Клары Цеткин, Свердлова и Бобруйская.

На втором кольце затруднено движение по улице Орловской от площади Бангалор до Долгиновского тракта.

На МКАД из-за нескольких ДТП образовалась пробка на внешнем кольце от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева, есть трудности также на участке внутреннего кольца от Партизанского проспекта до улицы Свислочской и от улицы Уборевича до Игуменского тракта.

Изнутри все эти заторы переживать крайне неуютно, тем, у кого еще есть такая возможность, советуем повременить с выездом, переждать час пик. Лучше смотреть на пробку со стороны, тем более что на снимках нашего фотографа Александра Ружечки она выглядит весьма эффектно.


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