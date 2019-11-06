закрыть
6 ноября 2019, среда, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Рэпер Серега: Смена власти в любом случае нужна

  • 6.11.2019, 21:09
  • 1,407
Рэпер Серега: Смена власти в любом случае нужна

Белорусский рэпер заявил о желании получить гражданство Украины.

Белорусский рэпер Серега пришел на интервью к автору YouTube-канала «Зе Интервьюер». В беседе с шоуменом Анатолием Анатоличем музыкант заявил, что в ближайшее время откажется от белорусского гражданства и станет украинцем.

Разговор зашел о президентских выборах в Украине. Kyky.org приводит краткую выдержку диалога рэпера и ведущего канала:

«[Ты не гражданин Украины?] Я еще не гражданин Украины. Но через пару месяцев, надеюсь, получу гражданство».

«[Тебе нравится, что происходит [в Украине]?] Да, мне нравится, что происходит. Потому что смена власти в любом случае нужна: свежее дыхание, волна перемен, которые вселяют надежду».

«[Как часто ты бываешь в Беларуси?] Я в Беларуси бываю не очень часто, проездом, то есть практически никогда. Мой паспорт, что очень неудобно, быстро заканчивается. Белорусский паспорт – он красивый, но очень тонкий. И вот только тебе выдали новый, через неделю пограничники говорят: «Слушай, негде штамп ставить».


популярное за неделю

Мнение

Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип