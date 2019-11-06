Рэпер Серега: Смена власти в любом случае нужна 6.11.2019, 21:09

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Белорусский рэпер заявил о желании получить гражданство Украины.

Белорусский рэпер Серега пришел на интервью к автору YouTube-канала «Зе Интервьюер». В беседе с шоуменом Анатолием Анатоличем музыкант заявил, что в ближайшее время откажется от белорусского гражданства и станет украинцем.

Разговор зашел о президентских выборах в Украине. Kyky.org приводит краткую выдержку диалога рэпера и ведущего канала:

«[Ты не гражданин Украины?] Я еще не гражданин Украины. Но через пару месяцев, надеюсь, получу гражданство».

«[Тебе нравится, что происходит [в Украине]?] Да, мне нравится, что происходит. Потому что смена власти в любом случае нужна: свежее дыхание, волна перемен, которые вселяют надежду».

«[Как часто ты бываешь в Беларуси?] Я в Беларуси бываю не очень часто, проездом, то есть практически никогда. Мой паспорт, что очень неудобно, быстро заканчивается. Белорусский паспорт – он красивый, но очень тонкий. И вот только тебе выдали новый, через неделю пограничники говорят: «Слушай, негде штамп ставить».