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Румас подтвердил: В Беларуси усилят контроль за уплатой дорожного сбора

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  • 6.11.2019, 21:37
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Румас подтвердил: В Беларуси усилят контроль за уплатой дорожного сбора
Cергей Румас

Контролировать оплату госпошлины будут камеры.

Правительство доработало проект указа по взыманию госпошлины за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В сентябре было озвучено, что проект заходит на второй круг (после невведения в апреле 2019 года), и он предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра. Сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас дополнил информацию о проекте в самом проблемном вопросе — контроле. По его словам, он ляжет на камеры — как и было запланировано ранее.

«В указе есть ряд новаций с одновременным ужесточением ответственности за неуплату сбора, — цитирует Румаса БелТА. — Ее предложено контролировать через камеры, установленные вдоль дорог. После доработки программного обеспечения каждый номер будет автоматически попадать в базу и сверяться, уплачен сбор или нет. По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог».


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