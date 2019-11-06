Канадский вратарь Дэнни Тэйлор вернулся в минское «Динамо» 1 6.11.2019, 21:56

Дэнни Тэйлор

С игроком заключен пробный контракт.

Канадский голкипер Дэнни Тэйлор приехал на просмотр в минское "Динамо". С игроком заключен пробный контракт, на котором он может провести три матча, после чего руководство клуба и тренерский штаб примут решение относительно его дальнейшего пребывания в команде.

Подписание контракта с Тэйлором не означает, что ряды "Динамо" покидает Юнас Энрот либо кто-то другой из вратарей. Как ранее неоднократно заявляли в интервью и публичных выступлениях генеральный директор клуба и члены тренерского штаба, место в составе команды не гарантировано никому. Его можно завоевать только в жесткой конкуренции. Клуб приветствует Дэнни в Минске и выражает надежду, что благодаря его усилиям "Динамо" станет лучше! — говорится в сообщении пресс-службы "зубров".

Сезон-2014/15, когда голкипер оказался в Минске, один из наиболее успешных в истории "Динамо". Команда набрала 100 очков в регулярном первенстве и пробилась в плей-офф с пятого места. В тот год Тэйлор сыграл 19 поединков, отразив 90.4% бросков при коэффициенте надежности 2.77.