NEXTA: Если быть амебой, то ничего не изменится 6.11.2019, 22:10

Степан Светлов

С чего-то надо начинать.

На прошлой неделе, Степан Светлов, более известный как блогер NEXTA выпустил документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Больше недели лента держалась в трендах белорусского YouTube, набрав почти 1,5 миллиона просмотров. Теперь блогер анонсировал встречу подписчиков на площади Свободы в Минске в пятницу 8-го ноября в 18:00, передает «Радыё Рацыя».

- Если говорить о цифрах, то это уже около двух миллионов людей во всех соцсетях - полтора на ютубе и пятьсот тысяч в «Одноклассниках» и в других. Это каждый четвертый взрослый белорус ознакомился с фильмом, показывал родителям, знакомым, друзьям, бабушкам, дедушкам, соседям. И также много историй показывали чиновникам, милиционерам, социальным работникам. С этим фильмом ознакомилась половина страны.

- Ты зовешь людей на Площадь. Зачем? Почему? И почему именно так скоро после выхода фильма?

- Это не моя инициатива. Это инициатива людей, которые мне писали в комментариях, в личных сообщениях, что следует что-то сделать, чтобы этот фильм просто не забыли через 10 дней, как это было с любыми другими резонансными видео. Одно из таких предложений - встретиться вместе, чтобы обсудить возможные варианты, что делать дальше, предложить свои идеи, ну и вообще как-то сплотиться, познакомиться друг с другом и встретиться всем вместе в одном месте.

- Ты говоришь о комментариях, а многие говорят: ну слушай, ты сидишь в Варшаве, а зовешь людей на улицу в Минске.

- Что касается того, что я сижу в Варшаве. То, что я сижу в Варшаве, не означает, что я в безопасности. Мне продолжают приходить различные угрозы, различные сообщения. И несмотря на угрозы, преследование властей ... а я заметил, что с каждым преследованием мой ответ на это - только усиливается, количество подписчиков растет. Этот фильм также потребовал очень много работы, усилий, энергии. И я бы не сказал, что я просто сижу в кресле и кого-то куда-то призываю. Это, во-первых, не призыв, это просто предложение встретиться. Если кто-то хочет, пожалуйста приходите, познакомитесь, это абсолютно легально, благодаря тому, что сейчас идет легальная предвыборная кампания.

- А как ты оцениваешь собственно, что появились вообще такие реакции, что зовешь на какую-то акцию?

- Я думаю, власти испугались, испугались, и выдали методички «топить» за то, что, во-первых, он польский блогер, находится за пределами Беларуси. Во-вторых, сам призывает, а сам не придет. Это направлено на тех, кто вообще не ориентируется в ситуации. Мои подписчики это все точно знают, пропускают просто мимо ушей.

- А что можем ожидать собственно в пятницу 8 ноября на площади Свободы?

- Это будет просто сходка, как говорят молодежные блогеры, или собрание подписчиков канала, обсуждение фильма. Кто-то из известных блогеров выступит перед людьми. Люди познакомятся, появится банк идей, куда они смогут свои идеи прислать. Среди лучших, я надеюсь, получится разыграть призы, бонусы. Я надеюсь, это будет ярко, это будет без всякого насилия, или конфликта и провокаций. Это будет просто акция, как в нормальной цивилизованной стране проходят сотни акций блогеров и это не является каким-то событием масштаба всей страны.

- В своем фильме ты говоришь, что уже четверть века руководит Лукашенко в Беларуси и постоянно звучат такие голоса, если кто-то зовет на какие-то акции протеста, что еще не время. А как думаешь, может не время и сейчас?

- Есть такие люди, которые на протяжении всех 25-ти лет говорят: не время. И хочется у них спросить: а когда будет время? Если продолжать ничего не делать и быть такой амебой, то, конечно, ничего не изменится. Если попытаться хотя бы что-то сделать, хотя бы сплотиться вместе, посмотреть друг на друга, познакомиться, это уже совсем другая ситуация, и нужно начинать с чего-то.