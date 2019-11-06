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Беркоу: Brexit - самая большая ошибка Британии со времен Второй мировой

  • 6.11.2019, 22:21
Беркоу: Brexit - самая большая ошибка Британии со времен Второй мировой
Джон Беркоу

Экс-спикер парламента Великобритании заявил, что «лучше быть частью мощного блока».

Экс-спикер парламента Великобритании Джон Беркоу назвал Brexit самой большой ошибкой со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Беркоу также отверг обвинения в том, что он блокировал принятие решения относительно выхода Британии из ЕС. Он подчеркнул, что именно парламент не допустил Brexit.

"Не думаю, что это как-то поможет Соединенному королевству. Brexit - самая большая ошибка нашей страны после войны. Я уважаю премьер-министра Джонсона, но Brexit нам не поможет. Лучше быть частью мощного блока", - сказал Беркоу.

Напомним, Беркоу 31 октября покинул свой пост после десяти лет работы. О намерениях оставить должность спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.


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