Российский паром сел на мель около Стокгольма 6.11.2019, 22:35

Иллюстрационное фото

На борту находятся более тысячи человек.

Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавших нет. В результате ЧП 177-метровый корабль обесточен.

Всего на борту находятся более тысячи человек. На месте инцидента работают спасательные службы, к парому движется буксир.

Паром курсирует по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург».