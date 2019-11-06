Российский паром сел на мель около Стокгольма
- 6.11.2019, 22:35
На борту находятся более тысячи человек.
Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.
Пострадавших нет. В результате ЧП 177-метровый корабль обесточен.
Всего на борту находятся более тысячи человек. На месте инцидента работают спасательные службы, к парому движется буксир.
Паром курсирует по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург».