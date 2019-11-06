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Российский паром сел на мель около Стокгольма

  • 6.11.2019, 22:35
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Иллюстрационное фото

На борту находятся более тысячи человек.

Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавших нет. В результате ЧП 177-метровый корабль обесточен.

Всего на борту находятся более тысячи человек. На месте инцидента работают спасательные службы, к парому движется буксир.

Паром курсирует по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург».


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