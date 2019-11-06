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Минское «Динамо» - лидер КХЛ по посещаемости

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  • 6.11.2019, 23:07
Минское «Динамо» - лидер КХЛ по посещаемости

КХЛ опубликовала статистику.

Чемпионат КХЛ-2019/2020 стартовал 1 сентября, и до 4 ноября были сыграны 302 матча "регулярки" из 744.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, по итогам 8 недель "регулярки" (без учета матчей в понедельник, 4 ноября), безусловным лидером стало минское "Динамо".

Несмотря на неудачное выступление команды, ее болельщики постепенно заставляют всех вспомнить о том, что именно белорусский клуб в свое время прочно удерживал пальму первенства в плане посещаемости.

За 8 недель чемпионата 2019/2020 число болельщиков на домашних матчах "зубров" возросло на 24,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заполняемость выросла на 16,7 процента.

"Минск Арена" является крупнейшей ареной лиги и вмещает немногим более 15000 зрителей (15086).


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