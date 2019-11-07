32 народных требования к власти 7 7.11.2019, 8:16

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Фото: Mark Humphrey / AP

Чиновники заигрались.

Независимый профсоюз РЭП выдвинул 32 требования к властям. Они касаются трудовой, социальной и государственной сферы.

«Платформа» РЭП, принятая советом независимого профсоюза в октябре, была представлена 5 ноября на пресс-конференции в Минске.

Сайт Charter97.org попросил лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича прокомментировать наиболее актуальные для белорусов положения «Платформы».

- В «Платформе» есть требование отменить срочные трудовые контракты и законодательно восстановить бессрочную форму найма для всех работников. Как «бьет» по белорусскому рабочему контрактная система и почему ее надо отменить?

- Такой контрактной системы — именно в том виде, как она представлена у нас — нет ни в одной стране мира. Нет даже в других постсоветских странах. Контрактная система — это принудительный труд. Она вынуждает человека продолжать работать у нанимателя, даже когда он нашел новое место работы.

Кроме того, работник находится в постоянном стрессе, потому что не знает, перезаключат ли с ним через год контракт или нет. Естественно, это не может положительно влиять ни на мотивацию сотрудника к труду, ни на его отношение к нанимателю. Поэтому и рабочий класс, и «бюджетники», и даже чиновники — все наш профсоюз в этом деле поддержат.

Трудовые отношения между нанимателем и работником нужно сделать бессрочными. И здесь не надо ничего бояться, потому что наниматели свое право заключать контракты превратили в обязанность. Работников поставили в неравные условия по отношению к себе. Поэтому нужно этот вопрос привести в нормальное русло.

Нужно вернуть возможность работать по бессрочным трудовым договорам. Если человеку не нравится его место работы, он должен иметь возможность в течение месяца подать заявление и уволиться по собственному желанию. К сожалению, сегодня работник в Беларуси такого права не имеет — это грубое нарушение его конституционных прав.

- Профсоюз РЭП требует отменить декреты № 1 и № 3 (так называемые декреты «о тунеядцах»). Декрет № 3 удалось приостановить после массовых протестов, но власти снова попытались его вернуть в измененном виде. Почему Лукашенко так цепляется за этот декрет?

- Как показывает практика, власть не хочет признавать свои ошибки, что выглядело бы достойно перед собственным народом. На сегодняшний день это не просто бесполезные законы, они - антиконституционны и антинародны. Они вообще не должны были появляться.

Как известно, власти недавно перенесли оплату за отопление на май 2020 года. Это говорит о том, что они не готовы к этой антинародной процедуре выявления «тунеядцев». Я думаю, что власти поняли, что эти декреты — путь в никуда и приведут нас к тому, что белорусы еще больше будут уезжать из своей страны, трудоустраиваться за рубежом.

Декреты «о тунеядцах» нужно отменять и забыть, как страшный сон. Людям нужно дать возможность цивилизованно работать и чувствовать себя свободными в трудоустройстве. Не нужно гоняться и искать «тунеядцев» — создайте нормальные рабочие места с достойной зарплатой! И я уверен, что тогда часть людей вернется в Беларусь.

- Вы требуете от властей предоставлять молодым семьям право на одноразовые беспроцентные кредиты на строительство или покупку жилья на срок не менее 15 лет. Насколько остро сейчас для молодежи стоит вопрос с собственным жильем?

- Во-первых, как показывает статистика, количество браков в стране очень уменьшилось, а бракоразводных процессов стало больше. Основной причиной этого является то, что молодые семьи не обеспечены собственным жильем. Это приводит к разрывам в семьях. О каком улучшении демографической ситуации в стране может идти речь?

Как и во всем цивилизованном мире, молодым людям должны быть предоставлены кредиты на покупку жилья или на его строительство, чтобы семья чувствовала себя полноценной. И я уверен, что в таком случае количество разводов будет значительно уменьшено, а рождаемость, соответственно, повысится.

- Размер страхового пенсионного стажа вы предлагаете уменьшить с 20 до 10 лет. Также в программе говорится о моратории на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 г. (56 лет женщины и 61 год мужчины) до достижения увеличения средней продолжительности жизни населения Беларуси не менее, чем на пять лет. Почему это требование включено в «Платформу»?

- Ранее вообще не было понятия «страховой стаж», был только трудовой стаж. После того, как власти ввели эту новую формулировку, в «пенсионную ловушку» попали сотни тысяч белорусов. Этим людям теперь не хватает стажа работы. В этой ситуации оказались женщины, которые родили и занимались воспитанием нескольких детей.

В ней оказались и те люди, кто ухаживал за инвалидами I-ой и II-ой группы. Власть им обещала, что включит им это в трудовой стаж. В трудовой, действительно, включила, а в страховой — нет. Почему военные в страховой стаж не платят ни копейки, но получают пенсию, а люди, ухаживавшие за инвалидами, были попросту кинуты государством?

Мы считаем, что 10 лет — достаточный размер страхового пенсионного стажа для того, чтобы человек имел право на трудовую пенсию. Более того, она должна быть не меньше минимального потребительского бюджета. Это тот бюджет, за который пенсионер сможет заплатить «коммуналку», купить необходимые продукты и лекарства. Сегодняшняя пенсия – 200-300 рублей — это просто подачка и издевательство над людьми.

Что касается моратория на повышение пенсионного возраста, то сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация, когда гораздо больше людей умирает, чем рождается. Официальная статистика нам не дает четкого представления, в каком возрасте умирают люди. По нашей же информации многие люди просто не доживают до пенсионного возраста. И если поднять пенсионный возраст до 65 лет, то часть людей просто не дотянет до своей пенсии.

В Беларуси, если человек проработал всю жизнь и умер до пенсии, все взносы, которые шли в страховой стаж, не передаются его родственникам. Наша страна не достигла того уровня жизни и благосостояния, при которых средняя продолжительность жизни у мужчин была бы 75 лет, а у женщин — 85. Только тогда можно было бы говорить о каком-то повышении пенсионного возраста.

Для начала нужно найти возможность повысить пенсии, по крайней мере — в два раза. Пенсионер не должен подрабатывать, потому что невозможно прожить на эту «пенсию выживания». Следует совместно с общественностью сделать реформу пенсионного обеспечения. Хотя власти давно обязаны были это сделать.

- Вы также предлагаете отменить дорожный налог. Почему эта тема важна для белорусов?

- Дело в том, что более половины белорусских водителей из-за этого ездит без техосмотра. Это противоестественно. Уже много лет назад данный налог был включен в стоимость топлива. А власти вновь к этому вернулись и тянут с народа по копейке. Этот абсурдный налог должен быть отменен. Белорусы уже достаточно заплатили за дороги. Не надо дурить наш народ, он достаточно разумный.

- Как вы будете добиваться от властей выполнения этих 32 требований?

- Мы были активны в регионах, поэтому я убежден, что под этими пунктами люди будут подписываться и будут их отстаивать. Да, предстоит большая работа. И без активности со стороны граждан невозможно будет довести ее до логического завершения.

Мы будем использовать все механизмы: и сбор подписей, и электронные петиции, и «круглые столы». Надеюсь, что к нам подключатся активные неформальные лидеры из регионов. Я уверен, что наша работа принесет результат, а мы добьемся выполнения этих требований. Белорусы будут солидарны с нами.

Народ должен быть услышан властью. Беларусь нужно сделать действительно страной для жизни, а не для выживания.