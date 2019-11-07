Белорусский рефери устроил желто-красный «листопад» в матче «Аталанта» — «Мансити» 7.11.2019, 8:06

Фото: ФК «Манчестер Сити»

По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба.

Накануне матчами в восьми городах завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020, пишут naviny.by.

В среду свои поединки проводили соперники из квартетов А-D:

Группа А:

ПСЖ — «Брюгге» — 1:0;

«Реал» — «Галатасарай» — 6:0 (хет-трик на счету Родриго).

Таблица

ПСЖ — 12;

Реал — 7;

Брюгге — 2;

Галатасарай — 1.

Группа B:

«Бавария» — «Олимпиакос» — 2:0;

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4.

Таблица

Бавария — 12;

Тоттенхэм — 7;

Црвена Звезда — 3;

Олимпиакос — 1.

Группа C:

«Динамо» (З) — «Шахтер» — 3:3 («горняки» ушли от поражения, забив два мяча в компенсированное время);

«Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1 (рефери матча Алексей Кульбаков показал семь желтых и одну красную карточки).

Таблица

Манчестер Сити — 10;

Шахтер — 5;

Динамо (З) — 5;

Аталанта — 1.

Группа D:

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2;

«Байер» — «Атлетико» — 2:1.

Таблица

Ювентус — 7;

Атлетико — 7;

Байер — 3;

Локомотив — 3.

Первый игровой день прошел во вторник. Результаты матчей смотрите здесь.

По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба: «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ.