Белорусский рефери устроил желто-красный «листопад» в матче «Аталанта» — «Мансити»
- 7.11.2019, 8:06
По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба.
Накануне матчами в восьми городах завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020, пишут naviny.by.
В среду свои поединки проводили соперники из квартетов А-D:
Группа А:
ПСЖ — «Брюгге» — 1:0;
«Реал» — «Галатасарай» — 6:0 (хет-трик на счету Родриго).
Таблица
ПСЖ — 12;
Реал — 7;
Брюгге — 2;
Галатасарай — 1.
Группа B:
«Бавария» — «Олимпиакос» — 2:0;
«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4.
Таблица
Бавария — 12;
Тоттенхэм — 7;
Црвена Звезда — 3;
Олимпиакос — 1.
Группа C:
«Динамо» (З) — «Шахтер» — 3:3 («горняки» ушли от поражения, забив два мяча в компенсированное время);
«Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1 (рефери матча Алексей Кульбаков показал семь желтых и одну красную карточки).
Таблица
Манчестер Сити — 10;
Шахтер — 5;
Динамо (З) — 5;
Аталанта — 1.
Группа D:
«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2;
«Байер» — «Атлетико» — 2:1.
Таблица
Ювентус — 7;
Атлетико — 7;
Байер — 3;
Локомотив — 3.
Первый игровой день прошел во вторник. Результаты матчей смотрите здесь.
По итогам четырех туров путевку в плей-офф Лиги чемпионов уже завоевали три клуба: «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ.