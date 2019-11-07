СМИ: Порошенко начал переписывать свой кондитерский бизнес на сына 7.11.2019, 8:08

Петр Порошенко

Данные взяты из Единого государственного реестра юридических лиц Украины.

Бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Об этом сообщается на сайте проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей, передает nv.ua.

Перед увольнением с должности президента Петр Порошенко 20 мая этого года в своей декларации указывал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября.

Эта компания — одна из главных в структуре корпорации Roshen, так как она является учредителем ряда других предприятий.

Аналитики Центра противодействия коррупции обнаружили, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан старший сын президента Алексей Порошенко.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ГП УК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Свит и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

Порошенко-старший остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.