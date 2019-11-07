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В Беларуси утвердили положение о призыве в армию

  • 7.11.2019, 8:10
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В Беларуси утвердили положение о призыве в армию

Стало известно, как будут вручать повестки.

Совет министров Беларуси утвердил Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

Согласно документу, о необходимости явки на призывные мероприятия белорусов будут оповещать в персональных повестках военного комиссариата (обособленного подразделения) с указанными сроками явки.

Вручать повестки под расписку будут организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и/или предоставляющие ЖКУ, а также местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, учреждения образования, сообщает pravo.by.

Помимо этого, повестки могут вручаться белорусам по месту работы, а также должностными лицами военных комиссариатов (обособленных подразделений) и другими уполномоченными ими лицами по месту нахождения военнообязанных.

После получения повестки необходимо явиться на призывное мероприятие и пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Если по уважительной причине призывник не явился в назначенный срок, то дата явки может быть перенесена.

Белорусы, в отношении которых призывной комиссией принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, не явившиеся по направлению военного комиссариата (обособленного подразделения) в орган по труду, занятости и социальной защите, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об альтернативной службе.

В целом, документ определяет порядок планирования, организации проведения призыва белорусских граждан в армию, службу в резерве (призыв), предоставления отсрочки от призыва, оформления и выполнения решений призывных комиссий, отправки призывников к месту службы, признания белорусов не отслужившими в армии без законных на то оснований.


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