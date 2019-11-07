Какой кофе по утрам пьют миллионеры? 7.11.2019, 8:15

Названы самые дорогие сорта бодрящего напитка.

Издание t-coffee.com.ua опубликовало список самых дорогих сортов кофе.

Кофе Saint Helena Island

Остров Святой Елены — это небольшой остров вулканического происхождения, расположенный в водах Атлантического океана. Принято считать, что это один из наиболее удаленных уголков планеты. Именно здесь отбывал пожизненную ссылку, умер и был погребен Наполеон Бонапарт.

Процесс выращивания кофе здесь был начат еще в далеком 1733 году. Кофе произрастает на высоте более трех тысяч метров и подкармливается исключительно удобрениями органического происхождения. Данный сорт кофе славится своим исключительным вкусом и эксклюзивностью, ведь производственные объемы крайне малы. За 1 кг Saint Helena Island придется выложить не менее 180 $. Баловать себя данным сортом кофе очень любят в Лондонском Сити.

Кофе Blue Mountain

Данный сорт выращивают на небольшой высокогорной плантации, расположившейся на высоте 1800 м над уровнем моря, в национальном природном заповеднике Ямайки. Бобы данного сорта характеризуются удлиненной формой, а также обладают характерным голубовато-зеленым цветом. Сорт Blue Mountain нередко зовут королевским, ведь его принято считать эталоном вкусовых и ароматических качеств. Купить данный сорт можно по цене от 500 $ за один килограмм. Производственные объемы продукта также крайне ограничены.

Отдельно стоит упомянуть и тот факт, что данный сорт кофе является единственным, который пакуется не в мешки, а в бочки из древесины. Каждый экспортируемый бочонок обладает своим желтым сертификатом уникальности, выданный Департаментом Кофейной Промышленности Ямайки. Вне границ Карибского бассейна данная разновидность кофе практически неизвестна.

Подавляющее большинство собранного урожая экспортируется в Японию. Распивать кофе подобного класса довольного престижно в кругах состоятельных бизнесменов. Ян Флеминг, создатель романов о Джеймсе Бонде, в течение длительного времени проживал на Ямайке и успел стать настоящим поклонником данного сорта.

Кофе Hacienda La Esmeralda

Крайне редкий и дорогостоящий сорт. Он выращивается на северо-западе Панамы. Местоположение фермы сертифицировано как участок, не испытывающий пагубного воздействия человеческой деятельности. Другими словами, экосистема данного региона сохранена в своем первозданном виде, а посему данная разновидность кофе вполне заслуженно считается самой экологически чистой. Спелые ягоды собирают только вручную, выбирая лишь максимально качественные и зрелые плоды.

Купить данный кофе возможно лишь на аукционах небольшими лотами. Стоимость килограмма зерен может достигать 800 долларов. Вкусовые качества напитка считаются одними из лучших в мире, ведь палитра вкуса невероятно многогранна – наслаждаясь напитком, вы можете уловить шоколадные, фруктовые и пряные нотки.

Кофе Kopi Luwak

Данная разновидность кофе считается самой дорогостоящей в мире, 1 кг бобов может стоить в пределах 1300 $. Выращивается данный сорт в Индонезии, на Филиппинах и в Южной Индии. В перечисленных выше местах водится лесная пальмовая куница, питающаяся самыми спелыми ягодами классической арабики.

Однако суть в том, что пищеварительная система животного переваривает лишь мякоть ягод, тогда как зерна в целом виде выходят вместе с экскрементами. Обученные работники извлекают не переваренные зернышки из продуктов жизнедеятельности зверька. Благодаря пребыванию в желудке зверька зерна обогащаются мускусом, а также обретают шоколадный вкус и удивительный аромат.

Изготавливать данный кофе довольно непросто, а посему ежегодно в продажу попадает не более 500 килограмм. Подавляющее большинство товара реализуется на территории Европы. Чашечку напитка можно выпить в Лондонской кофейне DISTRICT, заплатив при этом 110 долларов, или же отправиться в знаменитую Парижскую гостиницу Ritz.

Отдельно стоит упомянуть, что такая большая стоимость напитка утвердилась благодаря стараниям маркетологов. Изготовление кофе по подобной технологии ведется и в других местах планеты. Так, не менее престижным является кофе Black Ivory. Он производится на территории Таиланда при помощи слонов, и его стоимость достигает 1100 долларов за килограмм. Предприимчивые бизнесмены по всей планете кормят кофейными зернами летучих мышей, лам и даже оленей. Однако именно Kopi Luwak был и по сегодняшний день считается наиболее эксклюзивным и дорогостоящим сортом кофе.