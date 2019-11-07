Оппозиционные кандидаты: Протесты из-за завода АКБ стали главной темой в Бресте 7.11.2019, 8:19

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Власти не смогут убрать ее с повестки дня.

Совместный митинг в рамках предвыборных агитационных кампаний намечают три выдвиженца в «парламент» от партии левых «Справедливый мир» и БНФ, сообщают naviny.by.

По словам правозащитника Романа Кисляка, митинг «Нет свинцовому заводу!» в рамках своих предвыборных агитационных кампаний намечают выдвиженцы в «парламент» от Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александр Пась и Александр Мельник, от Партии БНФ — Ирина Омельянчук.

Пась и Омельянчук баллотируются по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, Мельник — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3.

«Доверенные лица этих кандидатов 6 ноября подали в Брестский горисполком уведомление о проведении митинга. Он намечается на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов», — сказал правозащитник.

На митинге кандидаты в депутаты ознакомят избирателей с главными пунктами своих предвыборных программ, в том числе требованием прекратить строительство и закрыть аккумуляторный завод под Брестом.

«Против этого предприятия выступают все непровластные кандидаты в «депутаты», — отметил Кисляк. — Лишением регистрации кандидатом в депутаты активиста общественной кампании против аккумуляторного завода Владимира Мороза власти пытались убрать тему этого протеста с «парламентских выборов». Но эта тема настолько важна для региона, что убрать ее невозможно. Бресту грозит экологическая катастрофа».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.