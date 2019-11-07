Трамп установил рекорд в новейшей истории США 1 7.11.2019, 8:58

1,310

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент пошутил, узнав об этом.

Президент США Дональд Трамп в среду представил сразу нескольких кандидатов в федеральные судьи. Трамп сообщил о назначениях во время мероприятия, которое состоялось в Восточном зале Белого дома. Официальное сообщение с информацией о кандидатах было опубликовано в среду на сайте Белого дома, сообщает «Голос Америки».

К настоящему времени, по информации администрации США, Сенат утвердил 158 кандидатов, номинированных Трампом, с начала его президентского срока, на различные судейские должности. Президент номинировал и утвердил в Сенате двоих верховных судей, 44 судей окружных (районных) судов второй степени и 112 окружных судей. Трамп, как сообщает Белый дом, на данный момент назначил рекордное, в новейшей истории США, количество окружных судей второй степени.

«Хотите, добавим еще судей? Это было бы неплохой идеей. Как насчет добавить еще сотню-другую?» - пошутил президент, предваряя сообщение о номинациях. На мероприятии присутствовали генпрокурор США Уильям Барр, вице-президент Майк Пенс, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, сенатор Линдси Грэм и другие официальные лица, сообщает CBS.

Кого номинировал президент

Эндрю Брашер, судья Среднего округа штата Алабама, номинирован на пост окружного судьи Апелляционного суда по 11-му округу.

Джон Кронан, первый зампомощника генерального прокурора США, номинирован на пост окружного судьи по Южному округу Нью-Йорка.

Уильям Скотт Харди, акционер юридической фирмы Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C., в Питтсбурге, штат Пенсильвания, номинирован на пост окружного судьи по Западному округу штата Пенсильвания.

Джон Хейл, акционер и директор юридической фирмы Hall, Estill, Hardwick, Gable, Golden & Nelson, P.C. в Тулсе, Оклахома, номинирован на пост окружного судьи по Северному, Восточному и Западному округам Оклахомы.

Джон Хиндеракер, судья Верховного суда Аризоны по округу Пима, номинирован на пост окружного судьи по округу Аризона.

Айрис Лан, заместитель генпрокурора США, номинирована на пост окружного судьи по Южному округу Нью-Йорка.

Мэтью Шелп, партнер юридической фирмы Husch Blackwell LLP в Сент-Луисе, Миссури, номинирован на пост окружного судьи по Восточному округу Миссури.

Карл Росс, советник Комитета по этике Палаты представителей Конгресса США, номинирован на пост помощника судьи Верховного суда округа Колумбия.

Алина Ионеску Маршалл, советник главного судьи Налогового суда США, номинирована на пост члена Налогового суда США

Кристиан Вейлер, партнер юридической фирмы Weiler & Rees, LLC в Новом Орлеане, Луизиана, номинирован на пост судьи Налогового суда США.