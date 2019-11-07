80% больниц Польши готовы взять на работу врачей из-за границы 1 7.11.2019, 9:30

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В стране не хватает 50-70 тысяч медиков.

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По данным ManpowerGroup, почти 80% больниц Польши готовы взять на работу врачей из Украины. По мнению специалистов, это могло бы хотя бы частично решить проблему нехватки специалистов, сообщает «Польское радио».

По разным данным, в Польше не хватает от 50 000 до 70 000 врачей.

«Украинцы — это не конкуренты, а группа поддержки. Однако мы хотим, чтобы их навыки были подтверждены в Польше», — говорит Рафал Холубицкий из Высшей медицинской палаты.

Палата проводит экзамены по польскому языку для врачей, которые хотят работать в стране. В 2016–2018 годах их сдали 262 человека из Украины, 81 белорус и около десятка человек из Саудовской Аравии, Германии и США.