закрыть
7 ноября 2019, четверг, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

80% больниц Польши готовы взять на работу врачей из-за границы

1
  • 7.11.2019, 9:30
  • 1,400
80% больниц Польши готовы взять на работу врачей из-за границы

В стране не хватает 50-70 тысяч медиков.

.

По данным ManpowerGroup, почти 80% больниц Польши готовы взять на работу врачей из Украины. По мнению специалистов, это могло бы хотя бы частично решить проблему нехватки специалистов, сообщает «Польское радио».

По разным данным, в Польше не хватает от 50 000 до 70 000 врачей.

«Украинцы — это не конкуренты, а группа поддержки. Однако мы хотим, чтобы их навыки были подтверждены в Польше», — говорит Рафал Холубицкий из Высшей медицинской палаты.

Палата проводит экзамены по польскому языку для врачей, которые хотят работать в стране. В 2016–2018 годах их сдали 262 человека из Украины, 81 белорус и около десятка человек из Саудовской Аравии, Германии и США.


популярное за неделю

Мнение

Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип