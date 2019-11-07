«Рисуйте плакаты»: как белорусские студенты готовят забастовку 5 7.11.2019, 9:59

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В минском вузе неспокойно.

В Минском инновационном университете неспокойно: вуз, который работает с 1991 года, не прошел аккредитацию по нескольким специальностям. Студенты сообщают, что без дипломов родного университета могут остаться как минимум психологи, экономисты, правоведы. Впрочем, молча смотреть на ситуацию учащиеся не собираются: на понедельник назначена забастовка, пишет onliner.by.

«Это не шутка. Сбор в 9:30, первый корпус второй этаж, — приводит скриншот переписки предположительно студентов Telegram-канал «Отчислено». — Там будет и декан, и весь персонал. Будет много ребят, разные курсы. Сообщайте родителям эту информацию, если после понедельника ничего не изменится, ибо произвол чистой воды. Деканат и все остальные тоже не выходят на работу и идут во второй корпус. Рисуйте плакаты, что угодно, но надо заявить о том, что все это незаконно. Если все-таки закроют, скорее всего, переведут. Но сейчас надо сделать все, чтобы не закрыли».

Из переписки следует, что университет собирается обжаловать вынесенное решение, на это у него есть три дня (надо полагать, рабочих).

Стоит напомнить, что прецедент с закрытием не только отдельных специальностей, но даже целого частного вуза уже был: в 2012-м перестал работать женский институт «Энвила», тогда вопрос с образованием студентов был решен следующим образом: девушек перевели в БГПУ и БГУ.

В университете уточнили, что администрация МИУ не будет давать дополнительные комментарии до понедельника.