Рамиль Шамсутдинов: Эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать 7.11.2019, 10:14

3,527

Экслюзивный репортаж о российском солдате, расстрелявшем восьмерых сослуживцев.

В конце октября Россию потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части 54160 в Забайкалье. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов после караула открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, из них — два офицера, два контрактника и четыре солдата срочной службы, еще два военнослужащих получили серьезные ранения и сейчас находятся в госпитале, пишет 72.ru.

Стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний житель Вагая. Он был арестован военным судом и сейчас находится в СИЗО.

Спустя неделю после трагедии в Читу прилетел отец Рамиля Шамсутдинова Салим, чтобы встретиться с сыном, который сейчас находится под стражей, и разобраться, что толкнуло его на жестокую расправу над сослуживцами. Основная версия Салима Шамсутдинова — его сын столкнулся с дедовщиной в армии.

В результате стрельбы погибли восемь человек (семеро на месте, один скончался в госпитале). Среди погибших — 20-летний Егор Богомолов, срок службы которого заканчивался 20 ноября, и 20-летний Андрей Покотило. До увольнения в запас ему оставалось чуть больше двух недель.

Вместе с отцом срочника в город прибыл и корреспондент 72.RU, который побывал в военном городке Горный, где и произошла трагедия, пообщался с военными и родными жертв того страшного дня, а также узнал, что сказал Рамиль Шамсутдинов своему отцу и как он объяснил свой поступок, унесший жизни восьми человек.

Перед встречей с сыном Салим Шамсутдинов купил ему теплые вещи и обувь

Фото: Артур Галиев

Встреча с сыном

Сегодня, 6 ноября, Салим Шамсутдинов впервые смог встретиться со своим сыном Рамилем. Для встречи в СИЗО им выделили час, общались через стекло.

— Как прошла встреча и в каком состоянии Рамиль?

— Говорил с Рамилькой через стекло по телефону. Дали час общения. Он похудел. Особо не изменился, но у него стал взгляд другой, какой-то тяжелый. Теперь это не взгляд юноши. Сын, конечно, обрадовался, когда увидел меня. Говорит, что не предполагал, что увидимся когда-то.

— В каких условиях он находится в СИЗО?

— С ним в камере четыре человека. Говорит, что условия хорошие. Кормят даже лучше, чем в армии.

— О чем говорили во время встречи?

— В основном старался с ним говорить о хорошем. Рамиль спрашивал о братьях, о хозяйстве дома. Я ему приветы передал от друзей, имена которых запомнил, и от тех, кого не помню. Много людей ему передали слова поддержки. Он не знал, что его столько людей поддерживают.

— Он рассказал о том вечере, когда убил людей?

— Особо ничего не сказал. Говорит, что его побили во время задержания и хотели даже убить. Думал, не выживет.

— Что говорит о причине расправы над солдатами?

— Сказал: прости, папа, я иначе не мог, у меня другого выбора не было и сил терпеть всё, что там со мной делали, тоже не было. Говорит, что за дело поступил с ними так. Сказал, что эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать.

Издание Baza приводит показания Рамиля Шамсутдинова, где он прямо говорит, что офицеры обещали его «опустить».

— В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?

Военнослужащий о дедовщине: «Ситуация взрывоопасная»

Часть, где произошла трагедия, дислоцирована в ЗАТО Горный, который находится в 70 километрах от Читы. В небольшом военном городке живут в основном военнослужащие и члены их семей. Мнения о кровавой трагедии и здесь разделились. Одни считают, что парень стал жертвой дедовщины, которая процветает в армии.

Все газеты Читы пишут о трагедии в воинской части

Фото: Артур Галиев

В распоряжении редакции есть телефонный разговор с одним из военных из части в Горном. Он считает, что подобный инцидент может в любой момент повториться.

— Вы понимаете, что ситуация взрывоопасная. Эти случаи будут повторяться дальше. В частях сложилась такая ситуация, что там не только дедовщина. Там, понимаете, как пирамида: кто сверху — нагибает тех, кто снизу. Берут деньги друг с друга в зависимости от звания и чина военнослужащего. Аппетиты разные у всех, — рассказал анонимно собеседник, опасающийся, что у него могут возникнуть серьезные проблемы в случае раскрытия его личности.

Военный городок Горный располагается в 70 километрах от Читы. Здесь проживают 11 тысяч военных и членов их семей. Сейчас Горный представляет из себя довольно серый городок с облупившимися старыми пятиэтажками

Фото: Артур Галиев

«У Шамсутдинова даже руки не тряслись»

Совсем иного мнения о Рамиле Шамсутдинове другой собеседник-силовик, который из-за своей должности тоже решил остаться анонимным. Он считает, что позиция военных в данной ситуации совсем не освещается.

— Получается, что его поддерживают, а мы (военные) играем в одни ворота. Да, военнослужащие не любят выносить сор из избы, но хочу заверить, что Рамиль Шамсутдинов — психически больной человек. Аналогию можно провести с серийными убийцами. Такое расстройство может определить только углубленное исследование. В военкомате этого не обнаружить, — рассказывает собеседник.

ЗАТО Горный — закрытый военный городок. Попасть туда можно только по пропускам

Фото: Артур Галиев

По его словам, после того как Рамиль открыл стрельбу по сослуживцам, он ещё и добивал тех, кто не сразу погиб от пули:

— Все, кто рядом был, разбежались. Но люди слышали, как его умоляли не стрелять, пожалеть, но он всех добивал в голову. У капитана Евсеева два ранения в шейный позвонок. Шамсутдинов знал, куда стрелял. Когда прибыла группа быстрого реагирования, он сразу сдался после предупредительного выстрела в воздух. Значит, жить он хотел. После этого у него даже руки не тряслись. Будто ничего не произошло. Говорил он методично и не жалел о том, что убил своих офицеров и товарищей.

Военные утверждают, что Рамиль Шамсутдинов добивал раненых сослуживцев

Фото: читатель 72.RU

Собеседник уверяет, что никакой дедовщины в части не было.

— Там везде камеры, записи которых хранятся по три месяца. Командиры, включая старшего лейтенанта Пьянкова, о котором сейчас говорят, что якобы он довел его, требовали от Шамсутдинова того же, что и от других военнослужащих, — уверяет собеседник.

Узнал о смерти сына от его супруги

Небольшой поселок Кука находится в 30 километрах от Горного в глубине леса. 29 октября в него въехало несколько десятков машин с военными — хоронили погибшего при расстреле 29-летнего сержанта Романа Ковалёва.

Погибший военнослужащий Роман Ковалёв родом из небольшого поселка Кука, что в 30 километрах от городка Горный

Фото: Артур Галиев

О том, что именно произошло в день смерти сына, родители знают только по отрывкам новостей и разговоров. Отец убитого Романа Александр Ковалёв говорит, что самостоятельно хотел узнать обстоятельства, приведшие к трагедии.

— Я сколько пытался разговаривать со всеми офицерами, никто ничего не говорит. Все сослуживцы-контрактники, которые с ним были, все погибли. Погибли все свидетели. Разговор заведешь с офицерами, все увиливают от ответа. Сказали, расскажут всё, когда расследование завершится. Хотя часть была секретная, поэтому вряд ли что скажут, — говорит Александр Ковалёв.

Роман Ковалёв контракт подписал семь лет назад. Жил в военном городке Горный вместе с супругой и маленькой дочкой. Роман, по словам отца, любил службу в армии. О том, чем он занимался на службе, никому не рассказывал — было запрещено из-за секретности.

— Четыре дня прошло, как похоронили. Всё время плачу. Мы же узнали о смерти сына на следующий день от его супруги. Они приехали с отцом и ошарашили нас. Военные нам сразу ничего не сказали. Никто ничего не говорил: когда, во сколько, из-за чего. До сих пор в голове не укладывается, — рассказывает Александр Ковалёв.

Мать Романа Ковалёва призналась: она старается не читать о трагедии в интернете, потому что не может сдержать слез

Фото: Артур Галиев

Мать Романа Елена Ковалёва всё время стояла рядом с супругом. По женщине видно, что последние дни для нее выдались предельно мрачными. История с поддержкой Рамиля Шамсутдинова, по словам родителей, для них непонятна. Для них он убийца сына.

— Пусть поставят они себя на наше место. Можно было как-то разобраться. Любая ситуация решается. Если какие-то проблемы были с офицером, то разбирайся с ним или иди к командиру. Можно было решить как-то, — говорит женщина.

Супруг поддерживает эту мысль.

— Я служил два года, — продолжает Александр Ковалев, — была дедовщина: и гоняли нас, и табуретками били, в сопли разбивали; но никто никого не стрелял. До такого не доходило.

Могила Романа Ковалёва завалена цветами и венками

Фото: Артур Галиев

Могила Романа Ковалёва расположена недалеко от Куки — на деревенском кладбище в лесу. К нему ведет одна дорога, поэтому заблудиться трудно. Похоронили контрактника с почестями, достойными военного. Отец признается, что никогда не видел таких похорон.

Сейчас свежая могила осыпана венками и цветами настолько, что почти не видно самой надгробной плиты, на которой изображен Роман Ковалёв. Рядом стоит такая же фотография в рамке.

Убийца или жертва?

После трагедии в воинской части на защиту солдата Рамиля Шамсутдинова встала общественность. Во «ВКонтакте» появилась группа в защиту срочника, на которую на сегодняшний день подписались 3,5 тысячи человек. Также на платформе Change.org начался сбор подписей за свободу жителя Вагая. Самая крупная петиция уже собрала почти 30 тысяч подписей.

Петиция в поддержку Шамсутдинова

Фото: Change.org

Её создатель Данил Дроздов ведет ещё и группу в соцсетях в защиту срочника. Сам он с Рамилем лично не знаком, но эта история его сильно потрясла. Подписавшиеся под петицией уверены, что причиной жестокой расправы в воинской части могла стать только дедовщина.

При этом мнения насчет срочника, убившего своих сослуживцев, разделились даже в комитете солдатских матерей Читы. Председатель комитета Валентина Мордова 17 лет работает с призывниками. Сейчас она пытается попасть в воинскую часть 54160, где произошла бойня, чтобы увидеть, в каких условиях живут солдаты, но пока получает отпор.

— За 17 лет у нас не было ни одной жалобы на эту часть. Я прошу предоставить мне списки солдат, чтобы знать, кто там служит и откуда, но мне не передают их. 31 октября с командиром части договорились, что мы приедем к ним и посмотрим условия службы, но на следующий день нам отказали в визите. Утверждают, что часть секретная, поэтому нельзя, — рассказывает Валентина Мордова.

После случившегося бывшие военнослужащие Горного решили рассказать о том, что творилось в их частях

Фото: Артур Галиев

Секретность военной части создает трудности для получения любой информации о произошедшем даже родным жертв. С другой стороны, руководство воинской части не поспешило оповестить родственников погибших и раненых, а также отца Шамсутдинова о трагедии. Они все узнали о случившемся из интернета. Сейчас в Москве в госпитале в тяжелом состоянии лежит рядовой Евгений Графов из Аромашево. Его родители тоже узнали о ранении сына из новостей в интернете.

Евгений Графов родом из тюменского райцентра Аромашево. После ранения он находится в тяжелом состоянии. Его жизнь спасают московские врачи

Фото: предоставлено родственниками Евгения Графова

Как студент-активист стал убийцей

Все четыре года обучения в рыбопромышленном техникуме Тобольска Рамиль Шамсутдинов, как и другие студенты, был в поле зрения заведующей по воспитательной работе Ирины Любченко. О том, что учинил её подопечный, она узнала от студентов. В Читу она приехала со стопкой характеристик, результатов психологических тестов и петицией, которую подписали преподаватели техникума, студенты, друзья и знакомые Рамиля. С позицией, что срочник стал убийцей из-за проблем с психикой, она не согласна.

— Я занимаюсь в техникуме воспитательной работой. Рамиль жил в общежитии четыре года. Оно находится под моим наблюдением. Я должна знать, чем занимаются студенты. Мне каждый мог позвонить и сказать, что нужна помощь. Рамиль у меня входил в вокально-хоровой патриотический коллектив «Шторм» и состоял в профориентационной агитбригаде «Бригантина». Он в составе самых активных ребят выступал перед публикой с докладом о техникуме, — рассказывает Ирина Любченко.

Рамиль (третий слева) во время учебы в техникуме в составе вокально-хорового патриотического коллектива «Шторм»

Фото: Салим Шамсутдинов

Рамиль также участвовал в конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia, который проходил в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря 2018 года. Юноша и четверо его товарищей стали первыми участниками от техникума на подобном соревновании. Студент хорошо себя показал и во время производственной практики на Тобольском речном техучастке. Ему даже предлагали остаться работать, но он ушел в армию.

Рамиль с друзьями во время участия в WorldSkills Russia

Фото: Салим Шамсутдинов

Во время учебы, по словам Ирины Любченко, у Рамиля не было никаких конфликтов и проблем.

— У нас каждый год проходит диагностика на выявление, например, агрессии, депрессии и склонности к суициду, а также мотивации в целом. Если ребенок дает отрицательный результат, то мы с ним работаем. Рамиль был не из этого числа. Как правило, дети что-то творят, но у него за четыре года не было ни одного замечания, ни одного правонарушения. По нему жалоб не было, и папа всегда звонил и спрашивал, как у него дела.

Рамиль хорошо общался с преподавателями и принимал активное участие в жизни техникума. На этом снимке он второй справа

Фото: Салим Шамсутдинов

Заведующая воспитательного отдела техникума характеризует Рамиля как крайне спокойного, общительного и активного парня. Он не только участвовал во внеучебной деятельности, но и активно занимался спортом. Весть о том, что именно он убил восемь человек, стала для преподавателя шоком. Она считает, что на это была причина.

— Я смотрела на фотографию, где он сидел под охраной после страшной трагедии, и не могла поверить, что это Рамиль. Сравниваю его фото из техникума и из армии — два разных человека. На последней фотографии я вижу полное опустошение в глазах, мягко говоря, человека замученного, — делает выводы Ирина Любченко.

После производственной практики Рамиля Шамсутдинова звали работать на судне, но парень уже ушел служить в армию

Фото: Салим Шамсутдинов

Тоболячка встретилась с Рамилем в СИЗО. Она рассказала ему о волне поддержки в Сети. Арестованный солдат интересовался, сколько людей против него. И очень просил родных присутствовать во время суда над ним.

Кровавый урок российской армии

Сейчас в России активно проходит осенний призыв. Массовое убийство солдат в Забайкалье заставило родителей задуматься над тем, стоит ли отправлять сыновей на службу.

Минобороны ситуацию комментирует предельно сдержанно. В СМИ информация о том, что думают военные о трагедии, поступает из источников, а не из официальных заявлений.

Вину за массовый расстрел «Офицеры России» уже успели возложить на неправильное воспитание и компьютерные игры и заявили, что «обвинять офицеров в произошедшем категорически неправильно».

— Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной, — передает слова председателя президиума «Офицеров России» Сергея Липового газета «Коммерсантъ».

С таким мнением не согласны не только общественники, но и бывшие военнослужащие воинской части 54160. Некоторых сподвигли рассказать о том, с чем они столкнулись во время службы, только новости о трагедии. В группы поддержки Рамиля Шамсутдинова стали массово писать родители и сами бывшие военнослужащие части.

— В 2014–2015 году сын служил там. Полгода с Пьянковым. По его рассказам, тот еще подстрекатель. Именно он заставлял дедов давить на пришедших. Сын буквально на днях рассказал об этом на фоне произошедшего. Солдат допрашивали с помощью ручки, вставленной между пальцами рук, и поворачивали её аж до вывиха пальцев. Сын со смехом рассказывал, хотя мне было не смешно, что их старшина кидал в парней стульями, — рассказывает одна из сторонниц группы поддержки Шамсутдинова.

Старший лейтенант Данил Пьянков — именно он мог спровоцировать Шамсутдинова на стрельбу, уверяют бывшие военнослужащие части

Фото: ОК.ru

Про старшего лейтенанта Пьянкова Рамиль Шамсутдинов рассказывал и своему адвокату. По его словам, офицер пытался его окунуть головой в унитаз, но не смог. Поэтому эту «обязанность» возложил на старший призыв.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту массового убийства в воинской части. Назначенный адвокат Лев Акуленко говорит, что пока у него нет материалов дела, он их получит после проверки. Защитник присутствовал на всех допросах, где Шамсутдинов называл факт дедовщины как причину произошедшего.

20-летнему Рамилю Шамсутдинову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его отец не спешит покидать Читу, пока не решит вопросы с защитой сына.