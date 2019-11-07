Фотофакт: Минчане снова выстроились очереди под «H&M» 7 7.11.2019, 10:19

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На этот раз — за «люксом».

Популярная марка одежды «H&M» запустила совместную коллекцию с люксовым брендом «Giambattista Valli»: продажа коллекции началась во всем мире 7 ноября. В минском торговом центре «Галерея» образовались огромные очереди – покупателям дают всего 10 минут на покупки, сообщает «Белсат».

Ограничение по времени действует только для новой коллекции.

Работники магазина сами будут выдавать цветные браслеты – 14 цветов браслетов, по одному цвету для каждой группы из 15 человек. Благодаря цвету можно будет понять, когда настанет время шопинга. У каждой группы будет 10 минут на покупки.

Хотя магазин открывается только в 9, очередь за «люксовым» масс-маркетом люди занимали уже с 7 утра.

Охранники и администрация «Галереи» мешали делать снимки корреспондентам belsat.eu. «Мы работаем только с государственными СМИ», – заявили они. Кстати, такое ограничение запрещено законодательством – ст. 198 УК Беларуси предусматривает ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

В прошлый раз очереди в сотни человек стояли здесь во время открытия в конце сентября. В Минске это первый и пока единственный магазин «H&M».