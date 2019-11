Стало известно имя информатора, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским 4 7.11.2019, 10:26

Фото: Reuters

Его опубликовало американское издание RealClearInvestigations.

Стало известно имя сотрудника спецслужб, который подал жалобу на июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в материале Breitbart, опубликованном 6 ноября, передает gordonua.com.

Информатор – Эрик Чарамелла, он работает аналитиком в ЦРУ. Его имя впервые в конце октября обнародовало американское издание RealClearInvestigations.

По данным издания, он участвовал в рассылке электронной почты администрации экс-президента США Барака Обамы, в частности, писем, которые касались выделения Украине кредитный гарантий на сумму $1 млрд в июне 2016 года. Также он был связан с бывшей помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд.

Имя Чарамеллы встречается в шести электронных письмах правительства Обамы, которые были опубликованы Государственным департаментом США по закону о свободе информации. Во времена Обамы Чарамелла занимал пост директора по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности США, там он занимался политикой в отношении Украины.

Чарамелла, по данным издания, сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и работал под руководством советника Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс. Кроме того, он работал с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Имя информатора раскрыли в частном порядке во время показаний в Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте Трампа. Имя прозвучало на одном открытом слушании.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора. Трамп тогда просил Зеленского возобновить расследование деятельности в Украине сына своего вероятного соперника на выборах президента США в 2020 году Джо Байдена Хантера.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор Трампа с Зеленским. По мнению информатора, американский лидер просил о "вмешательстве со стороны иностранного государства" в предстоящие президентские выборы в США.

Республиканцы во главе с Трампом требуют раскрытия личности информатора. Адвокат Марк Зейд сообщал, что его клиент, автор жалобы, готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе.

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.