«Ты пошто казенные земли разбазариваешь?» 6 Виктор Горбачев

7.11.2019, 10:59

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Шел шестой день «трудовых» будней.

Не покладая сил, вся семья трудилась и продолжает трудиться во благо. Да, тяжело работать в жарких странах так долго. Эмираты, Эмираты...... Подумаешь, какая-то неделя.

Это - ни минуты покоя. Не каждый так сможет и сдюжит. Почти вся семья в сборе. Почти. Но не беда. Скоро и внуков с правнуками будут возить и в один ряд высаживаться. Все во благо. Однако?! Что не сделаешь ради!

Пенсии для пенсионеров повысили. Чуть больше чем на 20 копеек. Прожиточный минимум повышен - на 92 копейки. Это все для Вас, дорогие граждане страны для жизни. Даже ноги в заливе еще не помочили. Трудятся как пчелки.

Каждый день и минуту! Переговоры, встречи, договоры, наговоры, обмены, замеры, замены, передачи и отдачи, бартеры и прочие сделки! Купи-продай. Все. Все для! Для вас, народ, любые расходы и средства нам по плечу. Выдержим. Только надейтесь и ждите. Счастье вот-вот накатит и прикатит.

И не подумайте чего. Они не отдыхают там. Не до этого.

Они «закрома» пополняют. Ибо. Жизнь удалась. Чья? А Вы о чем подумали? Нет-нет, не о том! Беларусь - страна для жизни! Всех, а не только.

Р.S. А то что гречка с прилавков исчезает, и цена ее вдруг поменялась резко на 40-50% ввысь, ничего страшного. Абы не было! И пусть они там трудятся в поте лица и дальше.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»