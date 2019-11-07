Филологи назвали словом года «Climate strike» 7.11.2019, 11:31

Грета Тунберг

«Климатическая забастовка» стала главным словом 2019 года.

В год, когда Грета Тунберг призвала молодежь пропускать школу, чтобы бороться с изменениями климата, словарь Колинза назвал словом года «климатическая забастовка» (Climate strike), пишет «Новое время».

Составители словаря отмечают, что претенденты на звание «слово года 2019» отражают «все более и более политизированный язык».

Каждый год лексикографы словаря следят за корпусом из 9,5 млрд слов и составляют список из 10 новых и заметных терминов. Одно из таких слов называется «словом года». В этом году таким словом стало Climate strike: форма протеста, при которой люди отсутствуют на учебе или работе, чтобы присоединиться к демонстрациям, требующим действий по борьбе с изменением климата.

Первое использование выражения было зарегистрировано в 2015 году, когда во время конференции ООН по изменению климата в Париже прошла массовая демонстрация. Однако устойчивую формулировку эта фраза обрела только в конце 2018 года, когда молодая шведская активистка Грета Тунберг призвала пропускать школу по пятницам, чтобы протестовать перед национальным парламентом. В сентябре 2019 года примерно шесть миллионов человек присоединились к всемирной климатической забастовке, также известной как Глобальная неделя будущего.

Хелен Ньюстед, консультант Collins по языковому контенту, сказала: «Климатические забастовки часто могут вызывать споры, но они были неизбежны в прошлом году и даже вытеснили прежнее слово года — Brexit — с вершины новостной программы».

Выбор показывает тенденцию к появлению новых терминов, связанных с окружающей средой, после слова года 2018 «одноразовое использование», которое относится к пластмассовым изделиям, предназначенным для использования только один раз.

В этом году были и другие претенденты, связанные с климатом, включая rewilding, что означает «практика возвращения участков земли в дикое состояние», и hopepunk, существительное, которое использовалось для описания «литературного и художественного явления, нацеленного на создание оптимизма».