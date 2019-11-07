Валерий Карбалевич: Долго сидеть в идеологическом шпагате — вредно для здоровья

Валерий Карбалевич: Долго сидеть в идеологическом шпагате — вредно для здоровья1
- 7.11.2019, 11:44
Политическая мифология — вещь очень гибкая.
После обмена колкостями между российскими и белорусскими руководителями по поводу «чужих войн», в конфликт вступили пропагандисты и идеологи. Так, в одной из передач ОНТ жестко прошелся по Медведеву. И даже намекнул на Крым и Донбасс.
«Искать логику в политических мифологемах — дело неблагодарное. Тем не менее такая новая установка создает ряд парадоксов и противоречий, из которых должны как-то выкручиваться работники белорусского идеологического фронта, — пишет в своем блоге на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.
Политолог напоминает, что в сюжете на ОНТ на Россию возлагается вина за войну 1812 года и Первую мировую войну.
«Осталось сделать следующий шаг — признать, что пакт Молотова-Риббентропа был одним из факторов, которые способствовали развязывания Второй мировой войны», — отмечает он.
Второй момент — это поздравление Лукашенко народа с очередной годовщиной Октябрьской революции.
«Но если война — не наша, то почему Октябрьская революция — наша? При том, что память о минувшей войне есть в исторической памяти народа, а про Октябрьскую революцию — нет. Она не фиксируется никакими социологическими опросами, — отмечает политолог. — То есть, сказав «А», нужно говорить «Б». Следует делать следующие шаги, избавляться от колониальной наследия, искать в истории корни белорусского идентичности.
Конечно, политическая мифология — вещь очень гибкая. Тем не менее такие идеологические выверты, пиаровские акробатические этюды редко приносят желаемый эффект. Долго сидеть на шпагате — вредно для здоровья. Даже если шпагат идеологический».